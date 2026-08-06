Furtuni puternice în mai multe regiuni. ANM anunță grindină și ploi torențiale

Canicula persistă în România, însă schimbările atmosferice devin bruște și intense în mai multe regiuni. Meteorologii anunță temperaturi care urcă până la 41 de grade, urmate de episoade de instabilitate severă, cu vijelii, grindină și ploi torențiale ce pot depăși 50 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt.

Administrația Națională de Meteorologie indică o evoluție contradictorie a vremii, cu val de căldură extremă în vestul țării și fenomene violente în alte zone.

Furtuni puternice în mai multe regiuni

Joi seară, nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, estul Transilvaniei și vestul Munteniei intră sub avertizare cod portocaliu, unde sunt așteptate rafale de 70–90 km/h și grindină de până la 4 centimetri. Precipitațiile pot atinge local peste 50 l/mp.

Pentru restul teritoriului rămâne valabil un cod galben de instabilitate atmosferică, cu manifestări mai moderate, dar suficiente pentru a produce disconfort și perturbări locale. Fenomenele vor continua și vineri, în special în vestul și centrul țării.

Temperaturile maxime de joi se vor situa între 29 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Vineri, valul de căldură se va diminua în nord‑vest, centru și parțial în est, iar sâmbătă se va restrânge treptat către vest și sud.

ANM anunță grindină și ploi torențiale

Chiar și după această retragere, sud‑vestul țării va rămâne sub influența aerului fierbinte, cu valori de peste 35 de grade. Nopțile tropicale vor continua în sud, unde minimele se vor menține între 20 și 24 de grade.

Conform prognozei ANM, valul de căldură va persista până sâmbătă, urmând să se restrângă treptat spre vest și sud, în timp ce instabilitatea atmosferică rămâne prezentă în zonele centrale și vestice.

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