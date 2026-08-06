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Focar de infecție la Bâlea Lac. ANPC a descins la comercianții din zonă

De: Irina Vlad 06/08/2026 | 16:53
Focar de infecție la Bâlea Lac. ANPC a descins la comercianții din zonă
Inspectorii Autorițății Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au demarat mai multe controale la comercianții din zona montană Bâlea Lac/ sursă foto: Facebook
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Inspectorii Autorițății Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au demarat mai multe controale la comercianții din zona montană Bâlea Lac. În plin sezon al concediilor de vară, verificările au scos la iveală produse alimentare expirate, lactate și carne ținute în soare și frigidere murdare.

Pericol major pentru sutele de turiști care vizitează în această perioadă Bâlea Lac. În urmă cu doar câteva zile, ANPC a demarat o serie de controale la operatorii economici din zona montană. Inspectorii au descoperit abateri grave, printre care se numără produse alimentare expirate, carne și lactate depozitate direct în soare, vitrine frigorifice insalubre, dar și igiena necorespunzătoare a spațiilor de refrigerare – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Ce amenzi au aplicat inspectorii ANPC la Bâlea Lac

Într-o singură zi, inspectorii ANPC au aplicat amenzi în valoare de 300.000 de lei: 54 de amenzi contravenționale în valoare de 300.000 de lei și 35 de avertismente. Valoarea produselor verificate a depășit suma de 135.000 de lei.

De asemenea, au fost oprit de la comercializare produse în valoare de peste 42.000 de lei și a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

„La data de 31 iulie 2026, comisarii ANPC au desfășurat o acțiune de control în zona montană Bâlea Lac, verificând modul în care operatorii economici respectă legislația aplicabilă în domeniul comercializării produselor, alimentației publice și prestării serviciilor de cazare.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate următoarele sancțiuni:  54 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 300.000 de lei; 35 de avertismente; valoarea totală a produselor verificate a depășit 135.000 de lei”, se arată în comunicatul ANPC.

Principalele abateri constatate sunt:

  • comercializarea unor produse alimentare cu data-limită de consum depășită
  • lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate
  • nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele alimentare
  • comercializarea produselor alimentare fără elemente de identificare și caracterizare
  • lipsa informării corecte, complete și precise în ceea ce privește substanțele cu potențial alergen
  • lipsa menționării datelor de identificare ale producătorului (nume, adresă, punct de contact
  • lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori
  • utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități
  • lipsa informării în mod corect, complet și precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilitățile oferite, tarifele și mapa cu informații utile turiștilor
  • carne și produse din carne cu depuneri considerabile de gheață, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate
  • comercializarea produselor din carne și a produselor din lapte la temperatura mediului ambiant și expuse direct razelor solare

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