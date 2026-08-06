Focar de infecție la Bâlea Lac. ANPC a descins la comercianții din zonă

Inspectorii Autorițății Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au demarat mai multe controale la comercianții din zona montană Bâlea Lac. În plin sezon al concediilor de vară, verificările au scos la iveală produse alimentare expirate, lactate și carne ținute în soare și frigidere murdare.
Pericol major pentru sutele de turiști care vizitează în această perioadă Bâlea Lac. În urmă cu doar câteva zile, ANPC a demarat o serie de controale la operatorii economici din zona montană. Inspectorii au descoperit abateri grave, printre care se numără produse alimentare expirate, carne și lactate depozitate direct în soare, vitrine frigorifice insalubre, dar și igiena necorespunzătoare a spațiilor de refrigerare – vezi imagini în GALERIA FOTO.
Într-o singură zi, inspectorii ANPC au aplicat amenzi în valoare de 300.000 de lei: 54 de amenzi contravenționale în valoare de 300.000 de lei și 35 de avertismente. Valoarea produselor verificate a depășit suma de 135.000 de lei.
De asemenea, au fost oprit de la comercializare produse în valoare de peste 42.000 de lei și a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.
„La data de 31 iulie 2026, comisarii ANPC au desfășurat o acțiune de control în zona montană Bâlea Lac, verificând modul în care operatorii economici respectă legislația aplicabilă în domeniul comercializării produselor, alimentației publice și prestării serviciilor de cazare.
Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate următoarele sancțiuni: 54 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 300.000 de lei; 35 de avertismente; valoarea totală a produselor verificate a depășit 135.000 de lei”, se arată în comunicatul ANPC.
Principalele abateri constatate sunt:
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