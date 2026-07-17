Acasă » Știri » Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC

Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC

De: Emanuela Cristescu 17/07/2026 | 12:55
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Scene revoltătoare scoase la iveală de inspectorii ANPC! Mai mulți livratori de mâncare au fost verificați la sânge în București, iar ceea ce au găsit comisarii i-a lăsat fără cuvinte. În unele genți de transport au fost descoperiți gândaci, iar condițiile de igienă au fost atât de grave încât activitatea mai multor operatori a fost suspendată pe loc.

Controalele au vizat modul în care alimentele sunt transportate de la restaurant până la client. Deși preparatele pot pleca din bucătării în condiții corespunzătoare, inspectorii spun că problemele apar pe traseu, acolo unde gențile murdare și neigienizate pot compromite siguranța produselor.

ANPC a descoperit gândaci și mizerie în gențile livratorilor

În timpul verificărilor, inspectorii ANPC au descoperit genți deteriorate, pline de murdărie și, în unele cazuri, chiar infestate cu gândaci. Din acest motiv, autoritățile au decis suspendarea activității mai multor operatori până la remedierea problemelor.

Șeful ANPC, Bekesi Csaba-Lajos, a spus că verificările nu se opresc la restaurante, ci urmăresc întregul proces prin care mâncarea ajunge pe masa consumatorului.

Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC

„Acest șir de acțiuni, care continuă în această perioadă, este în derulare și vizează integritatea și securitatea alimentelor care ajung la noi. Ne dorim, prin acest demers, să subliniem importanța reglementării acestei ocupații de livrator de produse alimentare prin intermediul acestor platforme.

De multe ori observăm că produse extraordinar de bune și de calitate ajung în condiții necorespunzătoare la consumatorul final, distrugând astfel nu numai plăcerea noastră, dar și imaginea producătorului sau a celui care a livrat aceste alimente.

Observăm, din acțiunile noastre în teren, condiții improprii, de neimaginat pentru 2026, în care, permiteți-mi să mă exprim neacademic, efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport ale acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ni le dorim”, a declarat șeful ANPC.

Controalele se extind în toată țara

Reprezentanții instituției au anunțat că verificările nu se vor opri în Capitală. În perioada următoare, echipele ANPC vor ajunge și în celelalte județe, iar acolo unde vor fi descoperite nereguli grave se poate ajunge inclusiv la suspendarea activității.

În paralel cu acțiunile desfășurate în domeniul livrării de mâncare, inspectorii au verificat și hoteluri, restaurante și alte unități turistice de pe litoral.

În urma controalelor din ultima săptămână au fost aplicate amenzi care depășesc 750.000 de lei, iar lista neregulilor este una lungă. Comisarii au găsit camere cu mucegai, saltele neigienizate, băi deteriorate, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător.

Instituția a anunțat că verificările vor continua pe tot parcursul sezonului estival, iar operatorii care nu respectă normele privind protecția consumatorilor riscă sancțiuni drastice, de la amenzi consistente până la suspendarea activității.

VEZI ȘI: A făcut reclamație pentru 35 de bani și a provocat un control ANPC. Amendă uriașă pentru supermarket

Dezvăluirea unui curier care spune că gustă din mâncarea clienților: „În fiecare zi iau ceva”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Autorul triplei crime din București, condamnat pe viață. Hotărârea Curții de Apel este definitivă
Știri
Autorul triplei crime din București, condamnat pe viață. Hotărârea Curții de Apel este definitivă
Când începe noul sezon Asia Express pe Antena 1. A fost anunțată data oficială
Știri
Când începe noul sezon Asia Express pe Antena 1. A fost anunțată data oficială
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul studiu
Mediafax
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul...
„București, în șantier”. Episodul 2. Cum se lucrează la Pasajul Basarab. Dispar desenele de pe stâlpi, dar rugina încă mai „curge” de pe pod. Mai e foarte mult de lucru la construcția începută de Băsescu, finalizată de Oprescu și lasată în paragină de Nicușor Dan
Gandul.ro
„București, în șantier”. Episodul 2. Cum se lucrează la Pasajul Basarab. Dispar desenele...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu...
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut
Adevarul
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze...
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
Digi24
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Digi 24
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
Digi24
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale...
Renault aduce 9 modele în Rabla 2026. Care este cea mai ieftină ofertă
Promotor.ro
Renault aduce 9 modele în Rabla 2026. Care este cea mai ieftină ofertă
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
„București, în șantier”. Episodul 2. Cum se lucrează la Pasajul Basarab. Dispar desenele de pe stâlpi, dar rugina încă mai „curge” de pe pod. Mai e foarte mult de lucru la construcția începută de Băsescu, finalizată de Oprescu și lasată în paragină de Nicușor Dan
Gandul.ro
„București, în șantier”. Episodul 2. Cum se lucrează la Pasajul Basarab. Dispar desenele de pe...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Autorul triplei crime din București, condamnat pe viață. Hotărârea Curții de Apel este definitivă
Autorul triplei crime din București, condamnat pe viață. Hotărârea Curții de Apel este definitivă
Când începe noul sezon Asia Express pe Antena 1. A fost anunțată data oficială
Când începe noul sezon Asia Express pe Antena 1. A fost anunțată data oficială
Nadia Comăneci retrăiește primul 10, după 50 de ani: „Nu am realizat ce am făcut”
Nadia Comăneci retrăiește primul 10, după 50 de ani: „Nu am realizat ce am făcut”
Ortodoxia română a pierdut un mare duhovnic. Părintele Serafim Mihali avea 63 de ani
Ortodoxia română a pierdut un mare duhovnic. Părintele Serafim Mihali avea 63 de ani
S-a deschis cea mai mare stațiune de entertainment de pe litoral. NIBIRU, prima zi sold out cu 50.000 ...
S-a deschis cea mai mare stațiune de entertainment de pe litoral. NIBIRU, prima zi sold out cu 50.000 vizitatorii
Brad Pitt a primit o nouă lovitură din partea copiilor săi. Ce motive au invocat Zahara și Maddox
Brad Pitt a primit o nouă lovitură din partea copiilor săi. Ce motive au invocat Zahara și Maddox
Vezi toate știrile