Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC

Scene revoltătoare scoase la iveală de inspectorii ANPC! Mai mulți livratori de mâncare au fost verificați la sânge în București, iar ceea ce au găsit comisarii i-a lăsat fără cuvinte. În unele genți de transport au fost descoperiți gândaci, iar condițiile de igienă au fost atât de grave încât activitatea mai multor operatori a fost suspendată pe loc.

Controalele au vizat modul în care alimentele sunt transportate de la restaurant până la client. Deși preparatele pot pleca din bucătării în condiții corespunzătoare, inspectorii spun că problemele apar pe traseu, acolo unde gențile murdare și neigienizate pot compromite siguranța produselor.

ANPC a descoperit gândaci și mizerie în gențile livratorilor

În timpul verificărilor, inspectorii ANPC au descoperit genți deteriorate, pline de murdărie și, în unele cazuri, chiar infestate cu gândaci. Din acest motiv, autoritățile au decis suspendarea activității mai multor operatori până la remedierea problemelor.

Șeful ANPC, Bekesi Csaba-Lajos, a spus că verificările nu se opresc la restaurante, ci urmăresc întregul proces prin care mâncarea ajunge pe masa consumatorului.

„Acest șir de acțiuni, care continuă în această perioadă, este în derulare și vizează integritatea și securitatea alimentelor care ajung la noi. Ne dorim, prin acest demers, să subliniem importanța reglementării acestei ocupații de livrator de produse alimentare prin intermediul acestor platforme. De multe ori observăm că produse extraordinar de bune și de calitate ajung în condiții necorespunzătoare la consumatorul final, distrugând astfel nu numai plăcerea noastră, dar și imaginea producătorului sau a celui care a livrat aceste alimente. Observăm, din acțiunile noastre în teren, condiții improprii, de neimaginat pentru 2026, în care, permiteți-mi să mă exprim neacademic, efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport ale acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ni le dorim”, a declarat șeful ANPC.

Controalele se extind în toată țara

Reprezentanții instituției au anunțat că verificările nu se vor opri în Capitală. În perioada următoare, echipele ANPC vor ajunge și în celelalte județe, iar acolo unde vor fi descoperite nereguli grave se poate ajunge inclusiv la suspendarea activității.

În paralel cu acțiunile desfășurate în domeniul livrării de mâncare, inspectorii au verificat și hoteluri, restaurante și alte unități turistice de pe litoral.

În urma controalelor din ultima săptămână au fost aplicate amenzi care depășesc 750.000 de lei, iar lista neregulilor este una lungă. Comisarii au găsit camere cu mucegai, saltele neigienizate, băi deteriorate, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător.

Instituția a anunțat că verificările vor continua pe tot parcursul sezonului estival, iar operatorii care nu respectă normele privind protecția consumatorilor riscă sancțiuni drastice, de la amenzi consistente până la suspendarea activității.

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