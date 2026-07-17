Bărbatul considerat primul „cyborg” recunoscut oficial din lume. Antena implantată în craniu îi permite să „audă” culorile

Neil Harbisson, un artist și activist britanic, este considerat primul „cyborg” recunoscut oficial din lume, după ce autoritățile i-au permis să apară în fotografia de pașaport cu o antenă implantată permanent în craniu, tratată ca parte a corpului său.

Harbisson s-a născut cu acromatopsie, o afecțiune rară care îl face să vadă lumea doar în nuanțe de alb, negru și gri. Pentru a depăși această limitare, el a început să folosească în urmă cu peste două decenii un dispozitiv special, transformat ulterior într-un implant permanent, potrivit The Guardian.

Primul „cyborg” recunoscut oficial din lume

Dispozitivul montat în partea frontală a capului este prevăzut cu o cameră video care detectează culorile din jur. Acestea sunt convertite în frecvențe sonore transmise către craniu prin conducție osoasă, ceea ce îi permite lui Harbisson să „audă” culorile în loc să le vadă.

Sistemul nu se limitează la spectrul vizibil. Antena poate detecta și lumina infraroșie și ultravioletă, invizibile pentru ochiul uman, oferindu-i o percepție diferită asupra mediului înconjurător.

Harbisson susține că nu consideră antena un simplu dispozitiv electronic, ci un nou organ senzorial. El este cofondator al Cyborg Foundation, organizație care promovează dezvoltarea unor noi simțuri prin tehnologie și drepturile persoanelor care aleg să își extindă capacitățile biologice cu ajutorul implanturilor.

Cum a devenit recunoscut oficial

Povestea lui Neil Harbisson a atras atenția la nivel mondial și după ce autoritățile britanice au acceptat ca acesta să apară în fotografia de pașaport purtând antena implantată. Inițial, cererea sa a fost respinsă, deoarece dispozitivul era considerat un obiect electronic. Harbisson a susținut însă că antena face parte din corpul său și reprezintă un nou organ senzorial. După mai multe săptămâni de corespondență, autoritățile au aprobat fotografia, tratând implantul ca parte a identității sale. Ulterior, Guinness World Records l-a inclus în Cartea Recordurilor drept primul „cyborg” recunoscut oficial din lume, denumire care l-a făcut cunoscut la nivel internațional.

Harbisson spune că, după ani în care a folosit antena, creierul său a început să perceapă sunetele asociate culorilor într-un mod natural. El a declarat în numeroase interviuri că nu mai simte dispozitivul ca pe un accesoriu extern, ci ca pe o parte integrantă a propriului corp și a modului în care percepe lumea.

Artistul folosește această abilitate și în activitatea sa creativă. El realizează lucrări inspirate de frecvențele sonore ale culorilor și susține că poate chiar „asculta” chipurile oamenilor sau transforma opere de artă în compoziții muzicale, atribuind fiecărei culori o anumită notă.

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