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Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”

De: Emanuela Cristescu 17/07/2026 | 12:39
Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”
Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”
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Sorin Bontea (56 de ani) revine la masa juriului în noul sezon „MasterChef România”! Recent, el a făcut multe dezvăluiri despre ce se întâmplă în culisele emisiunii, dar și în viața lui de zi cu zi. Juratul PRO TV a povestit și despre schimbarea spectaculoasă prin care a trecut în ultimul an.

Mulți telespectatori au observat că Sorin Bontea pare extrem de concentrat în timpul probelor culinare și au avut impresia că este mereu supărat. Chef-ul a spus însă că aparențele înșală și că, atunci când intră în bucătărie, întreaga atenție îi este îndreptată spre preparatele pe care le gătește.

Sorin Bontea, despre noul sezon

Sorin Bontea a spus că expresia serioasă nu are nicio legătură cu starea lui de spirit, ci este felul în care reacționează atunci când se concentrează.

„Am început puțin așa în grabă gătitul… Nu au ieșit așa cum îmi plac mie, dar ne-am redresat pe drum. Așa sunt eu concentrat. De câte ori gătesc stau încruntat. Nu știu de ce. La filmări sunt la fel. Urlă casca și eu tot în ale mele sunt. Când gătesc sunt acolo”, a declarat chef-ul.

Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”
Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”

Celebrul jurat a promis că în acest sezon va fi mai îngăduitor decât în trecut și că va încerca să analizeze fiecare situație înainte de a lua o decizie.

„Sunt drăguț. E vorba și de împrejurare. Dacă este să fii drăguț, ești drăguț, dacă se impune să fii un pic mai dur, ești mai dur. Nu e atât de mare democrație în bucătărie. Dar sezonul acesta suntem mai drăguți. Sunt mult mai bun în acest sezon. Dau circumstanțe tuturor”, a spus acesta.

Transformarea care nu a trecut neobservată

În ultima perioadă, fanii au remarcat imediat că Sorin Bontea arată diferit. Chef-ul a dezvăluit că a reușit să slăbească aproximativ 15 kilograme și că toată lumea îl felicită pentru ambiție.

„Îmi spun că sunt mai slab. Dar să știi că am mai slăbit. Am vreo 15 kilograme date jos de anul trecut”, a mărturisit el.

Juratul de la PRO TV a mai spus că este oprit frecvent pe stradă și că oamenii profită de ocazie pentru a face glume despre pasiunea lui pentru gătit.

„Pe stradă oamenii mă întreabă: «Ce gătești, chef, azi?» sau «Îmi gătești și mie ceva?». Cam astea sunt întrebările. Le zic că desigur, cum să nu. Chiar e amuzant. Lumea te întreabă, glumește. Adică nu mă deranjează absolut deloc”, a povestit cheful.

VEZI ȘI: Lovitură devastatoare pentru Sorin Bontea în războiul cu Antena 1! Trustul scoate artileria grea și aduce foștii colegi ai chef-ului ca martori împotriva lui

Cine gătește în casă la Sorin Bontea. Juratul de la MasterChef nu are niciun cuvânt în fața „rivalei” sale

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