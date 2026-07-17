Acasă » Știri » Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina

Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina

De: Emanuela Cristescu 17/07/2026 | 12:21
Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina
Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mihaela și Horațiu, cei doi tineri din București dați dispăruți după o excursie în zona Transalpinei, au fost găsiți în viață. După ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu ei timp de două zile, autoritățile au pornit căutările, iar vineri dimineață a venit vestea pe care toți o așteptau.

Alarma s-a dat după ce apropiații celor doi nu au mai primit niciun semn de la ei și au cerut ajutorul autorităților. Dispariția lor a stârnit îngrijorare, mai ales că ultima zonă în care se știa că au ajuns era una montană, unde semnalul telefonic poate lipsi pe anumite porțiuni.

Unde au fost găsiți Mihaela și Horațiu

Operațiunea de căutare s-a încheiat cu bine vineri dimineață, când un echipaj Salvamont i-a descoperit pe cei doi în apropierea Barajului Gura Apelor, pe raza localității Râu de Mori, din județul Hunedoara. Imediat după ce au fost găsiți, Mihaela Izabela și Anastasescu Horațiu Vlad Mihai au fost preluați de echipajele de intervenție pentru verificări.

Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina
Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina

Din fericire, veștile sunt unele excelente. Cei doi nu au suferit răni și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, starea lor fiind una foarte bună.

De ce nu au mai putut fi contactați

Primele informații arată că motivul pentru care familia nu a mai reușit să ia legătura cu cei doi ar fi lipsa semnalului la telefon în zona în care au ajuns. Tocmai acest lucru a declanșat îngrijorarea apropiaților și mobilizarea autorităților.

Cazul s-a încheiat fără consecințe grave, însă reprezintă încă un semnal de alarmă pentru cei care aleg să plece în drumeții sau excursii în zone izolate.

Salvatorii le recomandă turiștilor să își planifice cu atenție traseele, să îi anunțe pe cei apropiați unde merg și când estimează că se întorc, să verifice prognoza meteo înainte de plecare și să aibă echipamentul necesar pentru deplasarea în zona montană. Astfel de măsuri simple pot face diferența în situațiile în care comunicarea devine imposibilă din cauza lipsei semnalului telefonic.

VEZI ȘI: Mihaela și Horațiu Anastasescu, dați dispăruți după o excursie pe Transalpina. Poliția cere ajutorul populației

Tragedie pe Transalpina! O femeie a murit și alte trei au fost rănite în urma unui grav accident rutier

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Știri
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Știri
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul studiu
Mediafax
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul...
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a sărit de la etaj și a scăpat, deși era șchiop
Gandul.ro
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției....
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu...
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut
Adevarul
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze...
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
Digi24
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Digi 24
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
Digi24
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale...
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor.ro
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a sărit de la etaj și a scăpat, deși era șchiop
Gandul.ro
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ...
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Bărbatul considerat primul „cyborg” recunoscut oficial din lume. Antena implantată în craniu îi ...
Bărbatul considerat primul „cyborg” recunoscut oficial din lume. Antena implantată în craniu îi permite să „audă” culorile
Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”
Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”
Zodiile care intră într-o nouă etapă după 18 iulie. Efectele „Coșului lui Barbault”
Zodiile care intră într-o nouă etapă după 18 iulie. Efectele „Coșului lui Barbault”
Proiectul care a unit familia Danei Rogoz. Vedeta joacă alături de Radu Dragomir și cei doi copii
Proiectul care a unit familia Danei Rogoz. Vedeta joacă alături de Radu Dragomir și cei doi copii
Vezi toate știrile