Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina

Mihaela și Horațiu, cei doi tineri din București dați dispăruți după o excursie în zona Transalpinei, au fost găsiți în viață. După ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu ei timp de două zile, autoritățile au pornit căutările, iar vineri dimineață a venit vestea pe care toți o așteptau.

Alarma s-a dat după ce apropiații celor doi nu au mai primit niciun semn de la ei și au cerut ajutorul autorităților. Dispariția lor a stârnit îngrijorare, mai ales că ultima zonă în care se știa că au ajuns era una montană, unde semnalul telefonic poate lipsi pe anumite porțiuni.

Unde au fost găsiți Mihaela și Horațiu

Operațiunea de căutare s-a încheiat cu bine vineri dimineață, când un echipaj Salvamont i-a descoperit pe cei doi în apropierea Barajului Gura Apelor, pe raza localității Râu de Mori, din județul Hunedoara. Imediat după ce au fost găsiți, Mihaela Izabela și Anastasescu Horațiu Vlad Mihai au fost preluați de echipajele de intervenție pentru verificări.

Din fericire, veștile sunt unele excelente. Cei doi nu au suferit răni și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, starea lor fiind una foarte bună.

De ce nu au mai putut fi contactați

Primele informații arată că motivul pentru care familia nu a mai reușit să ia legătura cu cei doi ar fi lipsa semnalului la telefon în zona în care au ajuns. Tocmai acest lucru a declanșat îngrijorarea apropiaților și mobilizarea autorităților.

Cazul s-a încheiat fără consecințe grave, însă reprezintă încă un semnal de alarmă pentru cei care aleg să plece în drumeții sau excursii în zone izolate.

Salvatorii le recomandă turiștilor să își planifice cu atenție traseele, să îi anunțe pe cei apropiați unde merg și când estimează că se întorc, să verifice prognoza meteo înainte de plecare și să aibă echipamentul necesar pentru deplasarea în zona montană. Astfel de măsuri simple pot face diferența în situațiile în care comunicarea devine imposibilă din cauza lipsei semnalului telefonic.

VEZI ȘI: Mihaela și Horațiu Anastasescu, dați dispăruți după o excursie pe Transalpina. Poliția cere ajutorul populației

Tragedie pe Transalpina! O femeie a murit și alte trei au fost rănite în urma unui grav accident rutier