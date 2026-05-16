Tragedie pe Transalpina! O femeie a murit și alte trei au fost rănite în urma unui grav accident rutier

De: Alina Drăgan 16/05/2026 | 23:44
Tragedie pe Transalpina! O femeie a murit și alte trei au fost rănite în urma unui grav accident rutier. Incidentul s-a produs pe drumul naţional 67C – Transalpina, pe un tronson pe care se realizează lucrări și unde circulația este restricționată. Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul s-a produs pe DN 67C, pe raza localităţii Polovragi din judeţul Gorj. Din păcate, în urma celor întâmplate, o femeie, pasageră în mașină, s-a stins din viață. Alte trei persoane au fost transportate de urgență la spital.

Accidentul rutier s-a produs pe un tronson de drum unde se desfășoară lucrări de reabilitare, iar circulația era dirijată alternativ pe o singură bandă, cu ajutorul semafoarelor temporare. Din primele informații, autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un parapet din beton amplasat pe marginea drumului.

La volanul mașinii se afla o femeie de 37 de ani din comuna Alimpești. Aceasta circula din direcția Alimpești către Polovragi, moment în care ar fi pierdut controlul volanului pe un sector unde traficul era restricționat.

În urma accidentului, alarma a fost dată imediat, iar la fața locului s-au prezentat mai multe echipaje de salvare. Însă, din păcate, pentru una dintre femeile care se aflau în mașină nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

Alte trei persoane aflate în autoturism au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Este vorba despre două femei, de 58 și 65 de ani, precum și despre o adolescentă de 16 ani.

„Din primele cercetări efectuate de poliţiştii rutieri a reieşit faptul că o femeie de 37 de ani, din comuna Alimpeşti, în timp ce conducea un autoturism pe DN 67C, din direcţia Alimpeşti către Polovragi, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, părăsind partea carosabilă şi intrând în coliziune cu un parapet din beton aflat pe partea dreaptă a sensului de mers”, au transmis oamenii legii.

În acest caz a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Şoferiţa care conducea maşina a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

 

