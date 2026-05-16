Acasă » Știri » Tragedie românească în Italia! Vasile a murit la doar 52 de ani, în urma unui accident la locul de muncă

Tragedie românească în Italia! Vasile a murit la doar 52 de ani, în urma unui accident la locul de muncă

De: Alina Drăgan 16/05/2026 | 21:11
Tragedie românească în Italia! Vasile a murit la doar 52 de ani, în urma unui accident la locul de muncă
Vasile a murit la doar 52 de ani, în urma unui accident la locul de muncă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Tragedie românească în Italia! Vasile, un bărbat în vârstă de 52 de ani, a murit în urma unui accident petrecut la locul de muncă. Un copac a căzut peste acesta. Deși alarma a fost dată imediat, pentru român nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul. Cum s-a întâmplat totul?

În urmă cu ceva timp, Vasile, originar din Suceava, s-a mutat în Italia. Acesta locuia în localitatea Commezzadura din provincia Trento și lucra la o firmă specializată în tăierea și rărirea arborilor. Accidentul care i-a adus moartea românului a avut loc în timpul programului.

Vasile a murit la doar 52 de ani, în urma unui accident la locul de muncă

În ziua de 15 mai, Vasile a mers la serviciu, însă nu s-a mai întors acasă la finalul zilei. Accidentul mortal s-a produs în timpul programului de muncă, în localitatea Gozza, deasupra comunei Temù, provincia Brescia.

Vasile se afla într-o zonă de pădure deosebit de dificilă și tăia un copac cu drujba, când unul dintre copacii aflați în zona de lucru s-a prăbușit, din cauza vântului puternic, și l-a lovit în spate. Colegii românului au privit cu groază scena și au dat imediat alarma.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale, inclusiv un elicopter. Însă, din păcate, pentru român nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul la fața locului. În urma tragediei, operațiunile de recuperare a trupului neînsuflețit s-au desfășurat cu greutate, din cauza terenului abrupt și greu accesibil.

În urma celor întâmplate, oamenii legii au demarat o anchetă. Carabinierii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia și dacă au fost respectate toate condițiile de siguranță conforme cu locul de muncă.

 

CITEȘTE ȘI:

Noi detalii în cazul tragediei din Alexandria. Ionuț și-a luat fiica în mașină și ar fi provocat intenționat accidentul mortal

Reacție îngrozitoare a unui pompier Smurd, după tragedia din Vrancea în care doi tineri au murit. Mesajul bărbatului nu a rămas fără ecou

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce nu au primit unii români facturile de la Hidroelectrica. Explicația companiei
Știri
De ce nu au primit unii români facturile de la Hidroelectrica. Explicația companiei
Mihai Bendeac a dezvăluit alimentul pe care îl consumă când vrea să slăbească
Știri
Mihai Bendeac a dezvăluit alimentul pe care îl consumă când vrea să slăbească
Atac la Modena. Şapte oameni au fost spulberați pe trotuar de un șofer
Mediafax
Atac la Modena. Şapte oameni au fost spulberați pe trotuar de un șofer
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
Gandul.ro
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Adevarul
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au aflat cât trebuie să plătească: „Așa tare plouă cu bani la alții și numai la noi nu?”
Click.ro
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului...
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
Gandul.ro
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de...
ULTIMA ORĂ
Procesul de defăimare împotriva lui Rebel Wilson merge mai departe. Judecătorul a dat undă verde
Procesul de defăimare împotriva lui Rebel Wilson merge mai departe. Judecătorul a dat undă verde
De ce nu au primit unii români facturile de la Hidroelectrica. Explicația companiei
De ce nu au primit unii români facturile de la Hidroelectrica. Explicația companiei
Marina Dina, întâlnire discretă cu un tânăr musculos care a pus-o serios pe gânduri. După eliminarea ...
Marina Dina, întâlnire discretă cu un tânăr musculos care a pus-o serios pe gânduri. După eliminarea din Survivor, fosta asistentă TV pare implicată într-o nouă poveste
Pepe, la un pas să-i ia grădinița fostei soții! La cinci ani de la divorț, războiul dintre artist ...
Pepe, la un pas să-i ia grădinița fostei soții! La cinci ani de la divorț, războiul dintre artist și Raluca Pastramă e mai aprins ca niciodată
Mihai Bendeac a dezvăluit alimentul pe care îl consumă când vrea să slăbească
Mihai Bendeac a dezvăluit alimentul pe care îl consumă când vrea să slăbească
Dua Lipa a dat în judecată compania Samsung și cere despăgubiri de milioane de dolari. Care este ...
Dua Lipa a dat în judecată compania Samsung și cere despăgubiri de milioane de dolari. Care este motivul
Vezi toate știrile