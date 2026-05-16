Tragedie românească în Italia! Vasile a murit la doar 52 de ani, în urma unui accident la locul de muncă

Tragedie românească în Italia! Vasile, un bărbat în vârstă de 52 de ani, a murit în urma unui accident petrecut la locul de muncă. Un copac a căzut peste acesta. Deși alarma a fost dată imediat, pentru român nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul. Cum s-a întâmplat totul?

În urmă cu ceva timp, Vasile, originar din Suceava, s-a mutat în Italia. Acesta locuia în localitatea Commezzadura din provincia Trento și lucra la o firmă specializată în tăierea și rărirea arborilor. Accidentul care i-a adus moartea românului a avut loc în timpul programului.

Vasile a murit la doar 52 de ani, în urma unui accident la locul de muncă

În ziua de 15 mai, Vasile a mers la serviciu, însă nu s-a mai întors acasă la finalul zilei. Accidentul mortal s-a produs în timpul programului de muncă, în localitatea Gozza, deasupra comunei Temù, provincia Brescia.

Vasile se afla într-o zonă de pădure deosebit de dificilă și tăia un copac cu drujba, când unul dintre copacii aflați în zona de lucru s-a prăbușit, din cauza vântului puternic, și l-a lovit în spate. Colegii românului au privit cu groază scena și au dat imediat alarma.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale, inclusiv un elicopter. Însă, din păcate, pentru român nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul la fața locului. În urma tragediei, operațiunile de recuperare a trupului neînsuflețit s-au desfășurat cu greutate, din cauza terenului abrupt și greu accesibil.

În urma celor întâmplate, oamenii legii au demarat o anchetă. Carabinierii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia și dacă au fost respectate toate condițiile de siguranță conforme cu locul de muncă.

