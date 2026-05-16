Emoții mari pentru Sebastian Stan! Actorul de la Hollywood urmează să devină tată pentru prima oară: „Simt responsabilitatea”

Sebastian Stan este în culmea fericirii! Actorul de la Hollywood urmează să devină tată pentru prima oară. Dacă până acum a păstrat discreția, recent, acesta a vorbit despre subiect și a mărturisit că are multe emoții. Își dorește să fie un tătic bun și un real sprijin pentru partenera sa, Annabelle Wallis.

Sebastian Stan și Annabelle Wallis formează un cuplu de aproximativ patru ani. De-a lungul timpului, cei doi au fost extrem de discreți în ceea ce privește legătura lor și au preferat să își țină viața privată departe de ochii curioșilor.

Povestea lor a început în anul 2022, când au fost văzuți împreună în vacanță, în Grecia. Însă, de atunci, nu au apărut prea des împreună, nu au oferit detalii despre relația lor, iar într-un interviu recent Sebastian Stan chiar puncta cât de greu a devenit „să mai păstrezi ceva doar pentru tine”.

Sebastian Stan, tătic pentru prima oară

Sebastian Stan a fost la fel de discret și în ceea ce privește venirea pe lume a primului său copil. De ceva timp se speculează că Annabelle Wallis ar fi însărcinată, însă cuplul nu și-a dorit să ofere prea multe detalii despre subiect. Au păstrat discreția și în această privință.

Însă, recent, Sebastian Stan a făcut primele declarații pe marginea subiectului. Acesta o să devină tătic în curând și mărturisește că are mari emoții. Își dorește să fie un tată bun, așa că acum acumulează cât mai multe informații. Vrea să fie pregătit pentru momentul în care își va strânge copilul în brațe.

„Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, ca să nu mai spun, un om bun. Am 43 de ani și simt că, în multe privințe, abia acum încep să învăț. Este nebunesc pentru mine. Îmi place să descopăr perspectivele diferite ale oamenilor. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce perspectivă este vorba, doar ca să o înțeleg”, a declarat Sebastian Stan.

De asemenea, surse apropiate cuplului au declarat că aceștia traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Însă, pentru moment, nu au fost oferite detalii despre data nașterii sau sexul bebelușului.

