Acasă » Știri » Emoții mari pentru Sebastian Stan! Actorul de la Hollywood urmează să devină tată pentru prima oară: „Simt responsabilitatea”

Emoții mari pentru Sebastian Stan! Actorul de la Hollywood urmează să devină tată pentru prima oară: „Simt responsabilitatea”

De: Alina Drăgan 16/05/2026 | 20:27
Emoții mari pentru Sebastian Stan! Actorul de la Hollywood urmează să devină tată pentru prima oară: „Simt responsabilitatea”
Sebastian Stan, tătic pentru prima oară /Foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Sebastian Stan este în culmea fericirii! Actorul de la Hollywood urmează să devină tată pentru prima oară. Dacă până acum a păstrat discreția, recent, acesta a vorbit despre subiect și a mărturisit că are multe emoții. Își dorește să fie un tătic bun și un real sprijin pentru partenera sa, Annabelle Wallis.

Sebastian Stan și Annabelle Wallis formează un cuplu de aproximativ patru ani. De-a lungul timpului, cei doi au fost extrem de discreți în ceea ce privește legătura lor și au preferat să își țină viața privată departe de ochii curioșilor.

Povestea lor a început în anul 2022, când au fost văzuți împreună în vacanță, în Grecia. Însă, de atunci, nu au apărut prea des împreună, nu au oferit detalii despre relația lor, iar într-un interviu recent Sebastian Stan chiar puncta cât de greu a devenit „să mai păstrezi ceva doar pentru tine”.

Sebastian Stan, tătic pentru prima oară

Sebastian Stan a fost la fel de discret și în ceea ce privește venirea pe lume a primului său copil. De ceva timp se speculează că Annabelle Wallis ar fi însărcinată, însă cuplul nu și-a dorit să ofere prea multe detalii despre subiect. Au păstrat discreția și în această privință.

Însă, recent, Sebastian Stan a făcut primele declarații pe marginea subiectului. Acesta o să devină tătic în curând și mărturisește că are mari emoții. Își dorește să fie un tată bun, așa că acum acumulează cât mai multe informații. Vrea să fie pregătit pentru momentul în care își va strânge copilul în brațe.

„Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, ca să nu mai spun, un om bun. Am 43 de ani și simt că, în multe privințe, abia acum încep să învăț. Este nebunesc pentru mine. Îmi place să descopăr perspectivele diferite ale oamenilor. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce perspectivă este vorba, doar ca să o înțeleg”, a declarat Sebastian Stan.

De asemenea, surse apropiate cuplului au declarat că aceștia traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Însă, pentru moment, nu au fost oferite detalii despre data nașterii sau sexul bebelușului.

 

CITEȘTE ȘI:

Șansă uriașă pentru Sebastian Stan. Actorul român ar putea juca în Batman II, alături de Robert Pattinson și Scarlett Johansson

Alejandra Onieva, fosta iubită a lui Sebastian Stan, s-a căsătorit în secret cu actorul Jesse Williams din „Anatomia lui Grey”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Roxen, reacție după acuzațiile de gelozie față de Alexandra Căpitănescu. Artista a fost taxată dur
Știri
Roxen, reacție după acuzațiile de gelozie față de Alexandra Căpitănescu. Artista a fost taxată dur
Ce este iBon, aplicația prin care românii pot primi bani de la ANAF. Se lansează pe 18 mai
Știri
Ce este iBon, aplicația prin care românii pot primi bani de la ANAF. Se lansează pe 18 mai
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou...
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
Gandul.ro
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Adevarul
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Mediafax
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Click.ro
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului...
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
Gandul.ro
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de...
ULTIMA ORĂ
Cristina Pucean și Albert NBN, noul cuplu surpriză din showbiz! Bruneta pare mai fericită ca niciodată ...
Cristina Pucean și Albert NBN, noul cuplu surpriză din showbiz! Bruneta pare mai fericită ca niciodată în ultima perioadă
Roxen, reacție după acuzațiile de gelozie față de Alexandra Căpitănescu. Artista a fost taxată dur
Roxen, reacție după acuzațiile de gelozie față de Alexandra Căpitănescu. Artista a fost taxată dur
Ce este iBon, aplicația prin care românii pot primi bani de la ANAF. Se lansează pe 18 mai
Ce este iBon, aplicația prin care românii pot primi bani de la ANAF. Se lansează pe 18 mai
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Andrei Rotaru, mesaj ferm pentru cei care îl critică. Ce a postat fostul concurent de la Insula Iubirii
Andrei Rotaru, mesaj ferm pentru cei care îl critică. Ce a postat fostul concurent de la Insula Iubirii
Accident bizar în Galați! Soția unui fost ministru a intrat cu mașina într-o bancă. O femeie a ...
Accident bizar în Galați! Soția unui fost ministru a intrat cu mașina într-o bancă. O femeie a ajuns la spital
Vezi toate știrile