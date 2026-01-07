Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Șansă uriașă pentru Sebastian Stan. Actorul român ar putea juca în Batman II, alături de Robert Pattinson și Scarlett Johansson

Șansă uriașă pentru Sebastian Stan. Actorul român ar putea juca în Batman II, alături de Robert Pattinson și Scarlett Johansson

De: Daniel Matei 07/01/2026 | 22:10
După ce a confirmat că Scarlett Johansson va juca un rol în The Batman Part II, regizorul Matt Reeves pare să caute încă un nume important pentru următoarea sa producție.

Surse au declarat pentru Deadline că actorul român Sebastian Stan este în discuții pentru a se alătura mult așteptatei continuări DC Studios, într-un rol care este încă necunoscut. Dacă se încheie o înțelegere, el i s-ar alătura lui Robert Pattinson, care urmează să-și reia rolul în continuarea pe care Reeves o scrie și o regizează. Pelicula va intra în producție în primăvară, urmând să fie lansată în octombrie 2027 de Warner Bros. „The Batman” a fost lansat în martie 2022 și a încasat 772 de milioane de dolari la box office la nivel mondial.

Distribuția primului film i-a mai inclus pe Zoë Kravitz, Jeffery Wright, Paul Dano, Andy Serkis și Barry Keoghan.

Sebastian Stan a mai făcut deja filme cu supereroi

Sebastian Stan nu este străin de genul filmelor cu supereroi, interpretând timp de peste un deceniu personajul Bucky Barnes / Winter Soldier în Universul Cinematic Marvel, rol pe care l-a reluat recent în filmul „Thunderbolts”.

În paralel, actorul se bucură și de recunoaștere critică în afara blockbusterelor. Cel mai recent, a fost lăudat pentru interpretarea sa în filmul „The Apprentice”, unde l-a jucat pe Donald Trump, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor.

În plus, Sebastian Stan joacă în noul film al cineastului român Cristian Mungiu, „Fjord”. Filmul este programat să se lanseze la ediția de anul acesta a festivalului de la Cannes.

„The Batman Part II”, scris de Reeves și Mattson Tomlin, a adăugat recent nominalizata la Oscar Scarlett Johansson la o distribuție secundară deja plină de vedete, cu Colin Farrell revenind în rolul lui Oz Cobb (alias The Penguin), Jeffrey Wright în rolul comisarului James Gordon și Andy Serkis în rolul lui Alfred Pennyworth. Barry Keoghan este, de asemenea, așteptat să apară din nou în rolul Joker. Johansson și Stan au lucrat împreună în mai multe aventuri ale Avengers. El a mai apărut alături de Pattinson în „The Devil All the Time”, o poveste care a debutat pe Netflix în 2020.

