Premiile Oscar 2025: Sebastian Stan a trecut direct pe lângă premiul pentru „Cel mai bun actor în rol principal”

Gala Premiilor Oscar s-a încheiat luni dimineața, iar statuetele mult așteptate au ajuns la marii câștigători. Printre nominalizați s-a aflat, pentru prima dată, și un actor român. Sebastian Stan a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun actor în rolul principal” pentru filmul The Apprentice.

În acest film, actorul român a jucat rolul actualului președinte al Statelor Unite, Donald Trump. Deși a fost extrem de apreciat în ultima vreme pentru acest rol, Sebastian Stan nu a reușit să câștige trofeul. Acesta i-a revenit lui Adrien Brody pentru rolul său din pelicula The Brutalist. A fsot prima astfel de distincție pentru Brody.

Mikey Madison a obținut distincția pentru „Cea mai bună actriță într-un rol principal”, după ce a dat viață personajului Anora „Ani” Mikheeva, o escortă de lux dintr-un cartier newyorkez predominant populat cu ruși.

Ceremonia de decernare a fost prezentată, în premieră, de Conan O’Brien.

Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982 în Constanța, România. Cunoscut în prezent pentru rolurile sale din filmele Marvel și alte producții de succes, el a avut o copilărie marcată de schimbări semnificative după divorțul părinților săi. Mutarea din Europa în Statele Unite a reprezentat o provocare majoră pentru el, având în vedere că a trebuit să se adapteze la o cultură și un mediu nou.

Viața în Rockland County, New York, alături de mama sa, care s-a căsătorit cu directorul unei școli private, a însemnat pentru Sebastian nu doar o schimbare de peisaj, ci și o oportunitate de a începe o nouă viață. Totuși, procesul de integrare a fost dificil, având în vedere diferențele de limbă, cultură și stil de viață.

„Timp de mai mulți ani, până când am împlinit 16 sau 17 ani, mi-a fost rușine, teamă, să spun că sunt român. Când e vorba de supraviețuirea ta, ești capabil să te adaptezi foarte repede. Dar eu nu am avut de ales. Mama mi-a spus: mâine plecăm în America. (…) Când ești copil, tot ce vrei e să te simți în siguranță. De multe ori nu m-am simțit în siguranță. Țin minte că eram copil și mama mi-a spus plecăm definitiv și nu ne mai întoarcem. Am plâns. Am fost terifiat, nu înțelegeam ce se întâmplă, deși s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”, povestea, la un moment dat, Sebastian.