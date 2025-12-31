Asta a fost toată iarna? Mai ninge sau nu în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

Deși mulți locuitori ai Capitalei au avut impresia că iarna din acest an a fost mai degrabă blândă și lipsită de episoade serioase de iarnă autentică, datele meteorologice recente arată că sezonul rece nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Conform celor mai noi actualizări ale prognozei meteo, există șanse ca Bucureștiul să mai fie vizitat de ninsoare în ultimele zile ale lunii ianuarie, chiar dacă temperaturile nu vor coborî drastic.

Meteorologii au revizuit estimările pentru finalul lunii, iar informațiile indică o schimbare a regimului atmosferic, cu valori termice apropiate de pragul de îngheț și cu posibilitatea apariției precipitațiilor sub formă de ninsoare. Chiar dacă nu este vorba despre un episod sever de iarnă, fulgii de zăpadă ar putea reapărea în peisajul urban, aducând un aer de sezon autentic, așteptat de mulți după o perioadă dominată de temperaturi mai ridicate decât normalul climatologic.

Mai ninge sau nu în București?

Potrivit prognozei actualizate pentru București, data de 25 ianuarie ar putea marca un prim moment în care sunt posibile ninsori slabe. Temperaturile estimate pentru această zi se situează în jurul valorii de 2 grade Celsius, condiții în care precipitațiile pot lua forma unor fulgi de zăpadă, mai ales în intervalele nocturne sau dimineața devreme.

Finalul lunii aduce, de asemenea, noi semnale de instabilitate specifică sezonului rece. Zilele de 29, 30 și 31 ianuarie sunt indicate în prognoză ca intervale în care temperaturile maxime vor oscila între 1 și 3 grade Celsius. În acest context, există din nou posibilitatea apariției ninsorilor, în special în perioadele cu temperaturi mai scăzute și umiditate ridicată.

Chiar dacă valorile termice nu sunt extrem de scăzute, apropierea de limita înghețului este suficientă pentru a permite formarea fulgilor de zăpadă. Astfel, bucureștenii ar putea avea parte de câteva zile cu aspect de iarnă veritabilă, chiar și pentru scurt timp. În același timp, aceste condiții pot influența traficul rutier și pietonal, mai ales în orele dimineții sau seara, când temperaturile tind să fie mai joase.

SURSA FOTO: Accuweather

