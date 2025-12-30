Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 30 decembrie 2025. Iarna își arată colții: temperaturi scăzute și vânt rece în toată România

Prognoza meteo azi, 30 decembrie 2025. Iarna își arată colții: temperaturi scăzute și vânt rece în toată România

De: Paul Hangerli 30/12/2025 | 05:30
Iarna își arată colții, sursa- CanCan.ro

Prognoza meteo azi, 30 decembrie 2025. În România, vremea va fi rece în toate regiunile, cu temperaturi scăzute și cer predominant noros. Sudul și vestul vor avea valori ușor mai ridicate, în timp ce estul și zona montană vor resimți cel mai accentuat frigul. Vântul va contribui la accentuarea senzației de rece, mai ales la munte și în regiunile estice.

Prognoza meteo azi, 30 decembrie 2025

Cerul va fi predominant noros în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi reci spre foarte reci pe parcursul zilei și nopții, fără precipitații semnificative pe arii extinse. Temperaturile vor fi în general scăzute pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 3 și 9°C, iar minimele vor coborî în multe zone sub pragul înghețului, între -6 și 2°C.

În zonele montane vor fi intensificări ale vântului, cu rafale puternice și posibil vizibilitate redusă la altitudini mari.

Nord și Vest

În nord și vestul țării vremea va fi rece, cu cer mai mult noros decât senin și temperaturi scăzute pe tot parcursul zilei. Vântul va sufla cu intensitate moderată, iar în zonele montane ale Carpaților Occidentali pot apărea intensificări vântoase și condiții de viscol.

Temperaturile vor fi cuprinse între -4 și -1°C noaptea și 3–6°C ziua.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, inclusiv în Dobrogea, cerul va rămâne predominant noros în intervalul zilei, iar temperaturile vor rămâne scăzute. Norii vor persista, iar vântul va fi moderat spre activ, accentuând senzația de frig.

Temperaturile vor fi cuprinse între 0 și 3°C noaptea și 6–9°C ziua.

Oltenia și Sud-Vest

Regiunea Olteniei și sud-vestul țării vor avea vreme rece, cu cer în mare parte noros și unele perioade cu cer parțial senin. Temperaturile maxime vor fi scăzute, iar dimineața se va resimți frigul accentuat.

Temperaturile vor fi cuprinse între -2 și 1°C noaptea și 6–9°C ziua.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, inclusiv în Moldova, cerul va fi predominant noros. Vântul va menține o senzație accentuată de frig, iar local pot apărea rafale mai puternice.
Temperaturile vor fi cuprinse între -5 și -1°C noaptea și 4–7°C ziua.

Centrul țării și zona Carpaților

Centrul țării va fi sub un cer mai mult noros decât senin, cu temperaturi scăzute. În zona Carpaților, vântul va sufla cu putere, iar la altitudini mari se va resimți accentuat frigul.

Temperaturile vor fi cuprinse între -6 și -2°C noaptea și 2–5°C ziua.

Dobrogea și Zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral cerul va alterna între noros și parțial senin, cu vânt moderat și aer rece. Nu sunt așteptate precipitații importante.
Temperaturile vor fi cuprinse între 2 și 4°C noaptea și 7–9°C ziua.

Vremea în București

În București vremea va fi în general senină dimineața și mai mult însorită pe parcursul zilei, cu temperaturi scăzute, dar fără precipitații. Vântul va fi slab până la moderat. Temperaturile vor fi cuprinse între 0 și 1°C noaptea și 8–9°C ziua.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: Cerul va fi predominant noros cu treceri spre parțial senin, temperaturi reci și fără precipitații majore.
Temperaturile vor fi cuprinse între -8 și -1°C.

Timișoara: Predominant senin spre parțial noros, cu temperaturi reci și vânt moderat.
Temperaturile vor fi cuprinse între -5 și 3°C.

Iași: Cerul va fi în mare parte noros cu posibile fulguieli slabe, temperaturi reci și vânt moderat.
Temperaturile vor fi cuprinse între -5 și 1°C.

Craiova: Preponderent senin și rece, cu unele înnorări trecătoare.
Temperaturile vor fi cuprinse între -4 și 3°C.

Constanța: Cer variabil spre însorit pe parcursul zilei, cu vânt moderat și temperaturi ce vor rămâne scăzute.
Temperaturile vor fi cuprinse între 2 și 5°C.

Brașov: Predominant noros și rece, cu temperaturi scăzute și vânt relativ activ.
Temperaturile vor fi cuprinse între -9 și -3°C.

Temperaturi de -20 de grade în România? Anticiclonul din Groenlanda aduce un val de aer rece în 25 de județe: unde vom „paraliza de frig”

Prima prognoză pentru primăvara 2026 în România. Ce ne așteaptă în martie, aprilie și mai, potrivit meteorologilor EaseWeather

×