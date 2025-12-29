Prima prognoză pentru primăvara 2026 în România. Ce ne așteaptă în martie, aprilie și mai, potrivit meteorologilor EaseWeather

Meteorologii EaseWeather au publicat prima estimare privind evoluția vremii în primăvara anului 2026 în România, iar datele indică un sezon caracterizat de temperaturi relativ blânde, dar și de un număr ridicat de zile cu precipitații, în special în marile orașe.

Pentru Capitală, dar și pentru alte regiuni ale țării, primăvara 2026 pare să vină cu o tranziție treptată de la iarnă către valori termice specifice sezonului cald. Chiar dacă până la sărbătorile de iarnă se anunță episoade reci, începutul primăverii ar urma să aducă o încălzire progresivă, fără extreme termice majore. Totuși, cantitățile de precipitații estimate sugerează o primăvară mai degrabă umedă, cu perioade repetate de instabilitate atmosferică.

Prima prognoză pentru primăvara 2026 în România

Luna martie 2026 ar putea marca debutul unei primăveri moderate din punct de vedere termic. În București, temperaturile maxime diurne sunt prognozate să se situeze, în general, între 8 și 18 grade Celsius, ceea ce indică alternanțe între zile mai răcoroase și episoade mai calde. Diminețile și nopțile ar putea rămâne reci în prima parte a lunii, însă valorile vor crește treptat spre final. Pe lângă variațiile de temperatură, martie va aduce și mai multe intervale cu precipitații.

Aprilie 2026 se conturează ca o lună cu o frecvență mai mare a zilelor ploioase, cel puțin în zona Bucureștiului. Conform estimărilor EaseWeather, precipitațiile vor fi prezente în numeroase intervale, iar cerul va rămâne adesea parțial sau temporar noros. Temperaturile maxime vor oscila între 12 și 21 de grade Celsius, valori considerate normale pentru această perioadă a anului. Deși nu sunt anticipate episoade de frig sever, instabilitatea atmosferică ar putea fi mai accentuată, cu ploi repetate care să mențină un nivel ridicat de umiditate.

În a doua parte a primăverii, luna mai 2026 ar urma să aducă o încălzire mai vizibilă, dar fără a elimina complet precipitațiile. Primele zile ale lunii sunt prognozate cu ploi și temperaturi maxime de aproximativ 22–23 de grade Celsius. Ulterior, vremea ar putea alterna între intervale mai însorite și noi episoade cu cer acoperit și ploi. Temperaturile maxime ar urma să se încadreze între 17 și 25 de grade Celsius, sugerând apropierea de valorile specifice începutului de vară. Chiar și așa, numărul mare de zile cu precipitații indică faptul că instabilitatea va rămâne o caracteristică importantă a lunii mai.

