Care sunt orașele din România în care ninge de Revelion și de Anul Nou. Meteorologii Accuweather anunță iarnă grea

De: David Ioan 27/12/2025 | 08:20
Care sunt orașele din România în care ninge de Revelion și de Anul Nou. Meteorologii Accuweather anunță iarnă grea. Foto: accuweather

Finalul de an aduce o vreme neobișnuit de blândă în multe zone ale țării, însă orașele de la munte vor avea parte de un cu totul alt tablou. Deși începutul lunii decembrie vine cu temperaturi peste normal și precipitații puține, meteorologii Accuweather anunță că în localitățile montane iarna se instalează ferm chiar înainte de Revelion.

Acolo, frigul și ninsoarea vor domina ultimele zile din an, în timp ce restul României rămâne sub influența unui regim termic mai blând.

Orașele din România în care ninge de Revelion și de Anul Nou

În intervalul 28 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026, orașele situate la altitudine, precum Brașov, Predeal, Sinaia, Bușteni sau Azuga, vor înregistra temperaturi negative și episoade repetate de ninsoare.

Aceste localități vor fi printre puținele din România unde iarna se va manifesta în mod autentic, cu nopți foarte reci și zile în care fulgii de nea vor cădea constant.

În schimb, în zonele de câmpie, inclusiv în București, temperaturile rămân pozitive în preajma Crăciunului și scad ușor de Revelion, însă fără precipitații.

Brașovul este orașul în care iarna se simte cel mai clar în această perioadă. Conform prognozei Accuweather, pe 28 decembrie sunt anunțate ninsori și temperaturi de 0°C ziua și -4°C noaptea.

Vremea în Braşov în perioada 28 decmebrie – 3 ianuarie . Foto: accuweather

Meteorologii Accuweather anunță iarnă grea

Pe 29 decembrie, ninsoarea devine mai intensă, iar valorile scad la -2°C ziua și -8°C noaptea. Urmează o perioadă cu ninsoare continuă: pe 30 decembrie, temperaturile sunt de -3°C și -7°C, iar în noaptea de Revelion, pe 31 decembrie, se anunță -3°C ziua și -9°C noaptea, cu ninsoare persistentă.

Prima zi din noul an păstrează același tipar, cu ninsoare și temperaturi între -2°C și -8°C. Abia pe 2 ianuarie vremea se mai liniștește, cu cer senin și valori de 1°C ziua și -5°C noaptea. Pe 3 ianuarie, cerul devine variabil, iar temperaturile se mențin în jurul valorilor de 1°C și -6°C.

Pentru cei care aleg să petreacă Revelionul la munte, frigul și zăpada sunt garantate, în timp ce restul țării se pregătește pentru un final de an surprinzător de blând.

