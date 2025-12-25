-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine „iarna secolului”, potrivit meteorologilor Accuweather

În unele zone ale țării, iarna și-a intrat cu adevărat în drepturi. Pe ce dată se vor înregistra -17 grade Celsisu, potrivit meteorologilor Accuweather? Episoadele de iarnă severe (ninsori abundente și temperaturi extrem de scăzute) au fost descrise drept „iarna secolului”.

Începând cu 24 decembrie, în România s-a instalat „iarna secolului”, care a adus temeperaturi extrem de scăzute și ninsori abundente. Chiar în Ajun de Crăciun, în special în zonele de munte, ninsorile au pus stăpânire pe stațiunile de pe Valea Prahovei.

În ziua de Crăciun (25 decembrie), La Predeal, gerul va pune stăpânire pe harta meteo. Se vor înregistra între -2 și -8 grade Celsius. Va ninge și în Sinaia și Brașov, unde meteorologii prognozează temperaturi minime de până la -8 grade Celsius.

Prognoza Accuweather: „iarna secolului” aduce temperaturi extreme în România

De asemenea, unul dintre orașele de la altitudini mari în care se va instala „iarna secolului” este Miercurea Ciuc. Orașul este renumită pentru temperaturile extrem de scăzute în lunile de iarnă, cu cele mai multe recorduri istorice înregistrate. Iarna aceasta, potrivit meteorologilor Accuweather, pe data de 12 și 13 ianuarie, când se vor înregistrat -17 grade celsius. De asemenea, temperaturi sub zero grade Celsius se vor înregistrat pe toată durata lunii ianuarie.

AccuWeather este un serviciu de prognoză meteo cu o experiență de peste 60 de ani, oferind informații despre vreme la nivel global. Compania a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci student la meteorologie, și a adoptat denumirea actuală în anul 1971. Cu sediul central în Pennsylvania, AccuWeather deține birouri atât în Statele Unite, cât și în mari orașe internaționale precum Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

