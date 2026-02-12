Vărul lui Scărlătescu, acuzații grave la adresa celebrului bucătar: ”Am primit un video cu tata și l-am sunat pe Cătălin”

Ilie Tudose, acuzații grave la adresa lui Cătălin Scărlătescu! Moartea tatălui lui Ilie a devenit subiect de scandal public după ce Ilie Tudose a vorbit despre ultimele zile de viață ale părintelui său. Acesta a povestit cum ar fi arătat situația dinaintea decesului și l-a acuzat pe celebrul bucătar că nu ar fi intervenit la timp. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Ilie Tudose a declarat că a primit un videoclip în care tatăl său apărea într-o stare extrem de slăbită! Atunci când a văzut imaginile, a intrat în panică. Susține că l-a sunat imediat pe Scărlătescu și i-a cerut să intervină și să îl ducă la spital. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am primit un video cu tata, lua taxiul, mânca și venea înapoi cu taxiul. Când văd în ce hal este… l-am sunat pe Cătălin: te rog frumos, du-te și du-l la un spital.”

Acesta a spus că tatăl său ar fi avut inițial un virus la stomac, însă starea lui s-ar fi agravat rapid. Ilie Tudose spune că a fost șocat de cât de slăbit părea în imagini. Acesta a spus că a fost responsabilitatea chefului să intervină.

„Când l-am văzut în video am rămas paf, înțelegeți? Deci nu-mi venea să cred.”

În continuare, Ilie Tudose a spus că, deși au fost trimise perfuzii și medicul de familie, nu s-a apelat la ambulanță la timp. El afirmă că au trecut mai multe zile până Cătălin Scărlătescu ar fi intervenit.

„După 6 zile a trimis pe unul… l-a dus, i-a făcut perfuzie, i-a luat haine… Asculta 100% de Cătălin, dacă venea. Dacă el pleca atunci sau a doua zi… și îi spunea: du-te la un spital,, 100% tata mergea.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație! Juratul MasterChef a publicat prima imagine cu iubita

Scărlătescu a intrat în belele mari! Cheful de la Pro TV, datorii de aproape 1 milion de euro, banca i-a blocat conturile, iar bunurile i-au fost sigilate