Acasă » Știri » Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație! Juratul MasterChef a publicat prima imagine cu iubita

Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație! Juratul MasterChef a publicat prima imagine cu iubita

De: Irina Vlad 06/01/2026 | 11:44
Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație! Juratul MasterChef a publicat prima imagine cu iubita
Cătălin Scărlătescu/ sursă foto: Instagram

Cătălin Scărlătescu (53 de ani) a dat-o uitări definitiv pe Doina Teodoru. ”Arhitecta inimii sale” îi ocupă aproape tot timpul, motiv pentru care o parte dintre urmăritorii săi așteptau cu nerăbdare momentul în care juratul de la MasterChef își va asuma oficial relația cu noua iubită. Momentul mult așteptat a sosit mai repede decât se așteptau. 

În ultimele luni din 2025, viața lui Cătălin Scărlătescu s-a reorganizat la 180 de grade. După aproximativ 3 ani de relație cu actrița Doina Teodoru, juratul de la MasterChef a pus mâna (și la propriu și la figurat) pe o tânără arhitectă – vezi AICI detalii despre noua cucerire.

Cătălin Scărlătescu a uitat de Doina Teodoru

Pentru a ține monotonia din scurt, Cătălin Scărlătescu și-a dus noua iubită pe o „insulă misteriosă”, în Mexic, destinație pe care chiar el a numit-o așa. Anul 2026 i-a prins la soare, pe plajă, într-o locație exotică, însă cel mai important: împreună.

Timp de două saptămâni, Scărlătescu și Elena Gogean, o tânără arhitectă, s-au deconectat de tot, s-au relaxat și au uitat de grijile din România. Recent, juratul de la MasterChef a publicat prima fotografie alături de iubita lui. Discret, însă nu suficient cât să nu se mândrească, Scărlătescu și-a îndemnat urmăritorii să își pună imaginația la treabă și le-a prezentat o imagine cu umbra lui și a Elenei.

sursă foto: InstagramCoincidență sau nu, în timp ce Scărlătescu și arhitecta lui se relaxau în Mexic, Doina Teodoru a ales să plece tot într-o vacanță exostică, însă nu alături de un bărbat, ci împreună cu surorile Monica și Ana Odagiu, undeva prin Africa.

BOMBA momentului în showbiz! Cătălin Scărlătescu s-a amorezat de o arhitectă tinerică! Relația cu Doina Teodoru e istorie

Cătălin Scărlătescu, sinceritate dezarmantă! Ce i-a ascuns iubitei lui, Doina Teodoru și… cererea în căsătorie!

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristina Cioran, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce Alex Dobrescu a fost închis: ”Ema nu știe unde este tatăl ei acum”
Știri
Cristina Cioran, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce Alex Dobrescu a fost închis: ”Ema nu știe unde…
O influenceriță de 38 de ani a murit la câteva ore după ce și-a mărit posteriorul. Julia a suferit un șoc anafilactic
Știri
O influenceriță de 38 de ani a murit la câteva ore după ce și-a mărit posteriorul. Julia a…
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Topul celor mai geroase ierni din România
Adevarul
Topul celor mai geroase ierni din România
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona...
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Click.ro
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină
Digi24
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât...
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristina Cioran, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce Alex Dobrescu a fost închis: ”Ema nu știe ...
Cristina Cioran, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce Alex Dobrescu a fost închis: ”Ema nu știe unde este tatăl ei acum”
O influenceriță de 38 de ani a murit la câteva ore după ce și-a mărit posteriorul. Julia a suferit ...
O influenceriță de 38 de ani a murit la câteva ore după ce și-a mărit posteriorul. Julia a suferit un șoc anafilactic
Cătălin Botezatu, speriat de taxele din România: ”Anul 2026 va fi un an cu o criză groaznică”
Cătălin Botezatu, speriat de taxele din România: ”Anul 2026 va fi un an cu o criză groaznică”
Anunțul unui fermier din Satu Mare a devenit viral! Își donează toată varza de pe câmp
Anunțul unui fermier din Satu Mare a devenit viral! Își donează toată varza de pe câmp
Trei zodii cărora li se schimbă viața de astăzi, 6 ianuarie 2026. Este momentul lor
Trei zodii cărora li se schimbă viața de astăzi, 6 ianuarie 2026. Este momentul lor
Boboteaza, tradiții și obiceiuri. Ce este Aghiasma Mare și de ce are o putere specială asupra oamenilor
Boboteaza, tradiții și obiceiuri. Ce este Aghiasma Mare și de ce are o putere specială asupra oamenilor
Vezi toate știrile
×