Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație! Juratul MasterChef a publicat prima imagine cu iubita

Cătălin Scărlătescu (53 de ani) a dat-o uitări definitiv pe Doina Teodoru. ”Arhitecta inimii sale” îi ocupă aproape tot timpul, motiv pentru care o parte dintre urmăritorii săi așteptau cu nerăbdare momentul în care juratul de la MasterChef își va asuma oficial relația cu noua iubită. Momentul mult așteptat a sosit mai repede decât se așteptau.

În ultimele luni din 2025, viața lui Cătălin Scărlătescu s-a reorganizat la 180 de grade. După aproximativ 3 ani de relație cu actrița Doina Teodoru, juratul de la MasterChef a pus mâna (și la propriu și la figurat) pe o tânără arhitectă – vezi AICI detalii despre noua cucerire.

Cătălin Scărlătescu a uitat de Doina Teodoru

Pentru a ține monotonia din scurt, Cătălin Scărlătescu și-a dus noua iubită pe o „insulă misteriosă”, în Mexic, destinație pe care chiar el a numit-o așa. Anul 2026 i-a prins la soare, pe plajă, într-o locație exotică, însă cel mai important: împreună.

Timp de două saptămâni, Scărlătescu și Elena Gogean, o tânără arhitectă, s-au deconectat de tot, s-au relaxat și au uitat de grijile din România. Recent, juratul de la MasterChef a publicat prima fotografie alături de iubita lui. Discret, însă nu suficient cât să nu se mândrească, Scărlătescu și-a îndemnat urmăritorii să își pună imaginația la treabă și le-a prezentat o imagine cu umbra lui și a Elenei.

sursă foto: InstagramCoincidență sau nu, în timp ce Scărlătescu și arhitecta lui se relaxau în Mexic, Doina Teodoru a ales să plece tot într-o vacanță exostică, însă nu alături de un bărbat, ci împreună cu surorile Monica și Ana Odagiu, undeva prin Africa.

