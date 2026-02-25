Acasă » Știri » BANC | Bulă și petrecerea black-tie

De: Virgil Ionescu 25/02/2026 | 07:18
Am pregătit un banc pentru astăzi, 25 februarie 2026, care să vă aducă zâmbetul pe buze pentru că niciodată nu e prea târziu să începi ziua cu un zâmbet sau, de ce nu, chiar în hohote de râs. Protagonistul este, desigur, Bulă, cel mai ”celebru” personaj din bancurile din fiecare zi. Dar haideți să vedem deznodământul:

Bancul zilei de miercuri, 25 februarie 2026: Bulă la party

Vorbim despre o petrecere de tip black-tie, însemând, desigur un dress code. Mai precis,  un cod vestimentar de tip formal, care se adresează
în special evenimentelor elegante, așa cum sunt galele, balurile, nunțile sau ceremoniile. Bărbații poartă smoking negru sau de culoare bleumarin închis, la care asortează cămașă albă, obligatoriu papion negru sau cravată și pantofi negri eleganți. Nu a fost și cazul lui Bulă, care a înțeles total pe dos mesajul primit:

”Bulă primește o invitație la o petrecere. Pe invitație scria că se intră doar cu cravată neagră. Când a ajuns, însă, spre surprinderea lui, ceilalți mai purtau și cămașă și pantaloni…”.

Alt banc amuzant

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

BANCUL ZILEI | Medicul întreabă pacientul: „Cum stați cu somnul?”
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului

Maica Stareță Iuliana de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia ne îmbie cu cartofi rumeniți în susan, aurii și binecuvântați cu mireasmă de usturoi
Horoscop rune azi, 25 februarie 2026. Perfecționiștii trăiesc o răsturnare de situație care îi scoate din zona de confort
Adevărul de la pompă: cât plătești azi pentru un litru de benzină
Adevărul de la pompă: cât plătești azi pentru un litru de benzină
Cum arată casa Alinei Pușcaș. Vila impresionantă în care locuiește prezentatoarea de la Antena 1 este o redefinire a minimalismului
Cartea de Tarot a zilei de azi, 25 februarie 2026. Cartea numită ”Judecata” îți schimbă destinul: semnul clar că a venit momentul renașterii tale
Trauma divorțurilor din trecut alimentează boom-ul contractelor prenupțiale în rândul Generației Z. Tot mai multe cupluri tinere își protejează averea înainte de nuntă
