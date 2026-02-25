Maica Stareță Iuliana de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia ne îmbie cu cartofi rumeniți în susan, aurii și binecuvântați cu mireasmă de usturoi

O rânduială simplă, cu gust deplin și inimă smerită. În vreme de post, bucatele cele cumpătate pot fi nu doar hrănitoare, ci și pline de savoare. Maica Stareță Iuliana de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia ne pregătește o rețetă pe cât de simplă, pe atât de îmbietoare: cartofi cu susan, rumeniți la cuptor, crocanți la coajă și moi la miez.

Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate.

Astăzi aducem pe masa noastră o mâncare așezată, potrivită pentru zilele de înfrânare, dar atât de gustoasă încât ar bucura sufletul și în afara postului. Cartofii cu susan sunt sățioși, aromați și lesne de pregătit, potriviți atât pentru masa de obște, cât și pentru gospodăria grăbită a zilelor noastre.

Darurile trebuincioase pentru această rânduială

Pentru a pregăti cartofii rumeniți cu susan și condimente, avem nevoie de:

cartofi

susan alb

oregano

turmeric

boia dulce sau afumată

usturoi

ulei de măsline

sare

piper

pătrunjel verde

În chip clasic, pentru o tavă îndestulătoare, putem folosi un kilogram de cartofi, trei sau patru linguri de ulei de măsline, trei sau patru linguri de semințe de susan, sare și piper după gust, boia, usturoi zdrobit sau pudră, iar la sfârșit pătrunjel verde tocat mărunt.

Rânduiala pregătirii – cartofi la cuptor cu susan

Pentru ca bucatele să fie bine făcute și plăcute ochiului, urmăm câțiva pași simpli.

Mai întâi, cartofii se curăță și se taie în cuburi ori felii mai groase. Dacă dorim să fie mai fragezi, îi putem fierbe înainte vreme de cinci-șapte minute în apă cu sare, apoi îi scurgem bine și îi lăsăm să se zvânte.

Într-un vas încăpător, amestecăm uleiul de măsline cu semințele de susan, sarea, piperul, boiaua, usturoiul și, după dorință, oregano și puțin turmeric, pentru culoare și mireasmă. Adăugăm cartofii și îi amestecăm cu grijă, ca să se îmbrace bine în acest amestec aromat.

Îi așezăm apoi într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, într-un singur strat, pentru a se rumeni frumos. Se dau la cuptor, la foc potrivit, între 180 și 200 de grade, vreme de 30-40 de minute, până ce devin aurii și crocanți la exterior, dar moi și pufoși înlăuntru.

La sfârșit, presărăm pătrunjel verde tocat, ca o binecuvântare peste întreaga mâncare.

Bucate de post, hrană pentru trup și pentru suflet

Acești cartofi cu susan sunt o mâncare smerită, dar plină de gust. Semințele de susan aduc un ușor crocant și o aromă caldă, iar usturoiul și boiaua dau profunzime. Este o mâncare care satură, dar nu împovărează, potrivită pentru vremea postului, când cumpătarea și simplitatea sunt rânduiala.

În tihna bucătăriei, pregătind astfel de bucate, ne putem aduce aminte că postul nu este doar înfrânare de la mâncare, ci și curățire a inimii.

Așa cum ne învață Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu:

„Să nu ții păcatul mult timp nemărturisit, pentru că păcatul este ca o otravă.”

Să ne fie, așadar, masa prilej de recunoștință, iar bucatele de post, hrană nu doar pentru trup, ci și pentru suflet.

