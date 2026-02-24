Acasă » Știri » Măicuțele de la Mănăstirea Nera dezvăluie salata de post cu năut, tofu și semințe – hrană sățioasă și plină de har pentru zilele de înfrânare

Măicuțele de la Mănăstirea Nera dezvăluie salata de post cu năut, tofu și semințe – hrană sățioasă și plină de har pentru zilele de înfrânare

De: Paul Hangerli 24/02/2026 | 07:30
Măicuțele de la Mănăstirea Nera dezvăluie salata de post cu năut, tofu și semințe – hrană sățioasă și plină de har pentru zilele de înfrânare
Maicile de la Mânăstirea Nera, sursa- captură social media Trinitas

În vremuri în care trupul caută hrană curată, iar sufletul tânjește după liniște, bucatele simple devin adevărată binecuvântare. Din bucătăria smerită a Mănăstirii Nera vine o rețetă de post care hrănește nu doar trupul, ci și inima: o salată bogată în legume, semințe, năut și tofu, potrivită pentru orice moment al zilei.

Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate.

Maicile de la Mănăstirea Nera revin cu rețeta promisă: o salată din mai multe legume, semințe, năut și tofu, potrivită pentru orice moment al zilei. Este o combinație bogată în fibre, vitamine și minerale, care susține digestia și ajută organismul să funcționeze bine. Poate înlocui felul principal-mănânci o salată și este suficient. O rețetă ușor de făcut, din ingrediente la îndemână, care ne amintește cât de important este să includem zilnic legumele în alimentația noastră.

Ingrediente

varză
morcov
țelină
păstârnac
sfeclă roșie
ardei gras
pătrunjel verde
măsline
boabe de năut fiert
cuburi de brânză tofu
semințe de dovleac
semințe de floarea-soarelui
fulgi de drojdie inactivă

Dressing:

ulei de măsline
oțet de mere
sare

Rânduiala pregătirii

Mai întâi, varza se taie subțire, ca niște fâșii smerite, și se freacă ușor cu puțină sare, ca să se înmoaie și să-și lase dulceața ascunsă. Morcovul, țelina, păstârnacul și sfecla roșie se dau pe răzătoare, aducând culoare și viață în blid, asemenea roadelor toamnei binecuvântate.

Ardeiul gras se taie cuburi sau fâșii subțiri, iar pătrunjelul verde se toacă mărunt, presărând peste toate prospețime și mireasmă. Năutul fiert, bine scurs, se adaugă cu grijă, căci el dă saț și temeinicie mesei. Tofu se taie cuburi potrivite, amintind că și în post putem afla împlinire și putere.

Măslinele se așază printre legume, iar semințele de dovleac și floarea-soarelui pot fi ușor rumenite într-o tigaie uscată, pentru a-și dezvălui aroma. La final, fulgii de drojdie inactivă se presară deasupra, aducând un gust plin, aproape brânzos, care leagă toate aromele.

Dressingul se pregătește simplu: ulei de măsline amestecat cu oțet de mere și sare, după gust. Se toarnă peste salată și se amestecă încet, cu răbdare, lăsând legumele să se împrietenească între ele. Se poate lăsa câteva clipe la odihnă, pentru ca aromele să se așeze în armonie.

Această salată este hrană curată, care aduce echilibru și lumină trupului. În simplitatea ei stă bogăția adevărată.

Prin simplitatea ei, ne învață măsura, cumpătarea și așezarea în firesc. Postul nu înseamnă lipsă, ci curățire – iar atunci când alegem hrană curată și binecuvântată, facem un pas mic, dar adevărat, spre lumină.

Nu întâmplător ne amintim astăzi cuvântul Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului:
„Începi să te pocăiești atunci când începi să postești, căci fără postire pocăința ta este moartă.”

Așa cum legumele simple, adunate laolaltă, devin hrană îndestulătoare, tot astfel și pașii mici ai înfrânării aduc, în timp, roade mari în suflet.

Salată cu năut, ca la Mânăstirea Nera, sursa- captură social media Trinitas

CITEȘTE ȘI: Maica Maria de la Mânăstirea Brebu ne pregătește în prima zi de post tocănița de ceapă cea dulce și tihnită

Postul Paștelui 2026. Când începe și ce nu au voie credincioșii să facă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză
Știri
De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză
340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?
Știri
340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?
Interviurile pentru șefiile marilor parchete, ziua 2, „ziua DNA”
Mediafax
Interviurile pentru șefiile marilor parchete, ziua 2, „ziua DNA”
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă
Gandul.ro
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Principalul general a lui Trump avertizează că un atac asupra Iranului ar putea declanșa un conflict prelungit
Mediafax
Principalul general a lui Trump avertizează că un atac asupra Iranului ar putea...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Click.ro
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
go4it.ro
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă
Gandul.ro
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 oameni va supraviețui?
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 oameni va supraviețui?
De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză
De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză
340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?
340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?
Pisica ciudată care „latră” ca un câine. Unde poate fi găsit neobișnuitul animal
Pisica ciudată care „latră” ca un câine. Unde poate fi găsit neobișnuitul animal
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii ...
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1
BANC | Bulă și Dragobetele
BANC | Bulă și Dragobetele
Vezi toate știrile
×