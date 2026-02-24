Măicuțele de la Mănăstirea Nera dezvăluie salata de post cu năut, tofu și semințe – hrană sățioasă și plină de har pentru zilele de înfrânare

În vremuri în care trupul caută hrană curată, iar sufletul tânjește după liniște, bucatele simple devin adevărată binecuvântare. Din bucătăria smerită a Mănăstirii Nera vine o rețetă de post care hrănește nu doar trupul, ci și inima: o salată bogată în legume, semințe, năut și tofu, potrivită pentru orice moment al zilei.

Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate.

Maicile de la Mănăstirea Nera revin cu rețeta promisă: o salată din mai multe legume, semințe, năut și tofu, potrivită pentru orice moment al zilei. Este o combinație bogată în fibre, vitamine și minerale, care susține digestia și ajută organismul să funcționeze bine. Poate înlocui felul principal-mănânci o salată și este suficient. O rețetă ușor de făcut, din ingrediente la îndemână, care ne amintește cât de important este să includem zilnic legumele în alimentația noastră.

Ingrediente

varză

morcov

țelină

păstârnac

sfeclă roșie

ardei gras

pătrunjel verde

măsline

boabe de năut fiert

cuburi de brânză tofu

semințe de dovleac

semințe de floarea-soarelui

fulgi de drojdie inactivă

Dressing:

ulei de măsline

oțet de mere

sare

Rânduiala pregătirii

Mai întâi, varza se taie subțire, ca niște fâșii smerite, și se freacă ușor cu puțină sare, ca să se înmoaie și să-și lase dulceața ascunsă. Morcovul, țelina, păstârnacul și sfecla roșie se dau pe răzătoare, aducând culoare și viață în blid, asemenea roadelor toamnei binecuvântate.

Ardeiul gras se taie cuburi sau fâșii subțiri, iar pătrunjelul verde se toacă mărunt, presărând peste toate prospețime și mireasmă. Năutul fiert, bine scurs, se adaugă cu grijă, căci el dă saț și temeinicie mesei. Tofu se taie cuburi potrivite, amintind că și în post putem afla împlinire și putere.

Măslinele se așază printre legume, iar semințele de dovleac și floarea-soarelui pot fi ușor rumenite într-o tigaie uscată, pentru a-și dezvălui aroma. La final, fulgii de drojdie inactivă se presară deasupra, aducând un gust plin, aproape brânzos, care leagă toate aromele.

Dressingul se pregătește simplu: ulei de măsline amestecat cu oțet de mere și sare, după gust. Se toarnă peste salată și se amestecă încet, cu răbdare, lăsând legumele să se împrietenească între ele. Se poate lăsa câteva clipe la odihnă, pentru ca aromele să se așeze în armonie.

Această salată este hrană curată, care aduce echilibru și lumină trupului. În simplitatea ei stă bogăția adevărată.

Prin simplitatea ei, ne învață măsura, cumpătarea și așezarea în firesc. Postul nu înseamnă lipsă, ci curățire – iar atunci când alegem hrană curată și binecuvântată, facem un pas mic, dar adevărat, spre lumină.

Nu întâmplător ne amintim astăzi cuvântul Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului:

„Începi să te pocăiești atunci când începi să postești, căci fără postire pocăința ta este moartă.”

Așa cum legumele simple, adunate laolaltă, devin hrană îndestulătoare, tot astfel și pașii mici ai înfrânării aduc, în timp, roade mari în suflet.

