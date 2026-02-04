Acasă » Știri » Postul Paștelui 2026. Când începe și ce nu au voie credincioșii să facă

De: Alina Drăgan 04/02/2026 | 12:33
Creștinii se pregătesc pentru începutul Postului Paștelui. Acesta este cunoscut și sub denumirea de Postul Mare și marchează perioada de pregătire spirituală a credincioșilor înainte de Învierea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine din calendarul bisericesc. Când începe postul Paștelui și ce nu au voie credincioșii să facă?

Postul Paștelui este cea mai lungă și mai riguroasă perioadă de abstinență și pregătire spirituală din calendarul ortodox, dedicată curățirii sufletești, rugăciunii și pregătirii pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului. În 2026, acesta începe mult mai devreme, încă din luna februarie.

În an acest, Postul Paștelui debutează în data de 23 februarie, ziua de după Lăsatul Secului de carne, care marchează ultima ocazie de a consuma carne înainte de Sfintele Paști. Săptămâna premergătoare, denumită „Săptămâna Albă”, permite consumul dulciurilor și al preparatelor pe bază de lapte, ouă sau brânză. Este un fel de pregătire treptată pentru perioada de post propriu-zis.

Postul Paștelui se va încheia în data de 11 aprilie, Paștele ortodox este sărbătorit pe 12 aprilie 2026.

„Postul oferă bucuria de a trăi împreună cu Hristos, pornind întâi de la căința ta, pentru că Postul Mare trezește în noi acea tristețe evlavioasă, acea tristețe potolită, acea blândă tristețe. Postul de bucate cu postul de păcate este o luptă împotriva diavolului, împotriva Satanei, luptă care aduce biruință. Cel mai important lucru este ca să simțim o izbândă, să simțim că într-adevăr postul este pentru noi o jertfă plină de bucurie”, a explica ÎPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Ce nu au voie credincioșii să facă

Postul Paștelui nu se limitează la renunțarea la anumite alimente, ci reprezintă mai ales timp dedicat curățirii sufletului și apropierii de Dumnezeu. În cele șapte săptămâni, credincioșii se roagă, fac fapte bune și se spovedesc.

Cei care țin Postul Paștelui nu au voie ca în această perioadă să consume carne, lapte, ouă, brânză sau alte produse de origine animală. De asemenea, credincioșii trebuie să se abțină de la alcool, fumat, gânduri rele, pofte sau patimi în Postul Mare.

În perioada Postului Paștelui, 23 februarie – 11 aprilie, nu se organizează nunți. De asemenea, în această perioadă nu se fac nici botezuri sau petreceri mari. Tot în această perioadă credincioșii trebuie să evite bârfa, minciuna, ura și certurile.

Cât o să țină minivacanța de Paște în 2026. Câte zile libere vor avea românii

Ora de vară 2026. Data oficială la care se dau ceasurile înainte a fost anunțată

