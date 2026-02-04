Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc

Pe cât de delicios și răcoritor poate părea, sucul nu este deloc o alegere inspirată, iar Mihaela Bilic a tras un semnal de alarmă. Nu mulți sunt conștienți de cât zahăr poate conține acest produs. Cantitatea este enormă, iar în unele cazuri sucurile au mai multe zahăr ca prăjiturile.

Mihaela Bilic, medic nutriționist, a explicat pericolul pe care îl reprezintă dozele de suc, în ceea ce privește cantitatea de zahăr conținută. Aceasta este mult mai mare față de doza zilnic recomandată.

Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc

Mihaela Bilic a tras un semnal de alarmă în mediul online. Într-o postare recentă, aceasta a vorbit despre pericolul ascuns din dozele de suc. Potrivit nutriționistei, o singură doză de suc conține zece cubulețe de zahăr.

Această cantitate este cu mult peste doza zilnică recomandată. Mihaela Bilic spune că băuturile îndulcite păcălesc organismul. Creierul nu „numără” caloriile pe care sucul le conține și îl percepe ca pe apă.

„Pun pariu că nu v-ați gândit niciodată că într-o doză de suc se pot afla aproximativ zece cubulețe de zahăr. Cine bea un pahar de suc și spune apoi: „Vai, ce suc bun și ce prăjitură delicioasă am mâncat?” Nimeni. Și e normal să fie așa. Creierul nostru nu știe să „numere” caloriile venite din suc. El percepe sucul ca pe apă. Dar ce înseamnă zece cubulețe de zahăr într-o prăjitură? Înseamnă cinci bucăți de prăjitură pe care le puteți mesteca, savura și conștientiza. Recomandarea mea este simplă: mâncați zahărul din prăjitură și beți suc zero, fără zahăr. În felul acesta le puteți avea pe amândouă, pentru același număr de calorii”, a explicat medicul nutriționist.

Mihaela Bilic a mai precizat că doza zilnică de zahăr recomandată este de 25-30 de grame, adică 6-7 cubulețe de zahăr, asta în toată mâncarea pe care o consumăm. Sfatul Mihaelei Bilic este clar. Aceasta recomandă evitarea sucurile, iar la nevoie alegerea variantelor fără zahăr.

