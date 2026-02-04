Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor

Pufuleții rămân una dintre cele mai alese și populare gustări ale românilor, de la mic la mare. Cu un preț accesibil tuturor, gustoși și la îndemâna oricui, gustarea copilăriei, cum este considerată de majoritatea oamenilor, pare o opțiune aparent inofensivă, însă analiza ingredientelor de pe etichetă arată contrariul.

Printre ingredientele cele mai comune se numără: mălai, ulei de palmier, dextroză, sare, arome, zahăr, colorant, curcuma, condimente, însă lista poate fi continuată (în unele cazuri) cu editivi și emulsii grase. Vestea bună este că pe piață există variantele de pufuleți care conțin 100% mălai, fără sareu sau făr gluten.

Ce conțin, de fapt, pufuleții

Apoi, sunt grăsimile, specificate și ele pe etichetă. Și nu în ultimul rând, o cantitate foarte mare de sare. Sare în cantități mai mari de 1g/zi poate fi extrem de periculoasă pentru copii. O pungă de pufuleți poate să conțină o cantitate de două ori mai mare. Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), trage un semnal de alarmă în rândul celor care obișnuiesc să consume pufuleți.

„La 3 din 4 probe originea grăsimii este palmierul, este un ulei cu acizi grași saturați foarte mulți, foarte nesănătos. Facem un test simplu pe care îl putem face și acasă: punem un produs într-o hârtie mai poroasă și apăsăm, să vedem dacă rămân urme de ulei. Se vede uleiul. Aproape 30 la sută ulei”, a declarat Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA).

De asemenea, nutriționiștii susțin că un aport excesiv de grăsimi, sare, zahăr și aditivi poate reprezenta o bombă cu ceas pentru organismul uman. Cu alte cuvinte, în cantități mari, grăsimile nesănătoase favorizează formarea colesterolului pe vasele de sânge. Șerban Damina subliniază importanța cantității și a frecvenței cu care sunt consumate produsele care conțin atât de multe ingrediente nocive.

„Așa cum sunt denumite popular, aceste grăsimi sunt cele rele, cele nesănătoase, care, în cantități mari, au impact asupra vaselor de sânge, asupra procesului aterosclerotic, de acea depunere de grăsime pe interiorul vaselor de sânge. Contează mult cantitatea și frecvența. Dacă ești un consumator înrăit și mai adaugi și alte surse de acizi grași saturați, acest aport excesiv poate să își pună amprenta, în special la adulți, pentru că atunci începe procesul aterosclerotic. Plus de asta, orice grăsime adăugată la preparat, la un produs, îi crește valoarea calorică substanțial. Au 9 kilocalorii pe gram. Aici intervine pericolul și la adulți și la copii, faptul că ai impresia că mănânci un produs light”, a declarat Șerban Damian, nutriționist.

Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România

Cât de sănătos este, de fapt, uleiul de măsline? Vedeta dietei mediteraneene, cu beneficii demonstrate pentru sănătate