Acasă » Știri » Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor

Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor

De: Irina Vlad 04/02/2026 | 13:15
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor

Pufuleții rămân una dintre cele mai alese și populare gustări ale românilor, de la mic la mare. Cu un preț accesibil tuturor, gustoși și la îndemâna oricui, gustarea copilăriei, cum este considerată de majoritatea oamenilor, pare o opțiune aparent inofensivă, însă analiza ingredientelor de pe etichetă arată contrariul.

Printre ingredientele cele mai comune se numără: mălai, ulei de palmier, dextroză, sare, arome, zahăr, colorant, curcuma, condimente, însă lista poate fi continuată (în unele cazuri) cu editivi și emulsii grase. Vestea bună este că pe piață există variantele de pufuleți care conțin 100% mălai, fără sareu sau făr gluten.

Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor

Ce conțin, de fapt, pufuleții

Apoi, sunt grăsimile, specificate și ele pe etichetă. Și nu în ultimul rând, o cantitate foarte mare de sare. Sare în cantități mai mari de 1g/zi poate fi extrem de periculoasă pentru copii. O pungă de pufuleți poate să conțină o cantitate de două ori mai mare. Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), trage un semnal de alarmă în rândul celor care obișnuiesc să consume pufuleți.

„La 3 din 4 probe originea grăsimii este palmierul, este un ulei cu acizi grași saturați foarte mulți, foarte nesănătos. Facem un test simplu pe care îl putem face și acasă: punem un produs într-o hârtie mai poroasă și apăsăm, să vedem dacă rămân urme de ulei. Se vede uleiul. Aproape 30 la sută ulei”, a declarat Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA).

De asemenea, nutriționiștii susțin că un aport excesiv de grăsimi, sare, zahăr și aditivi poate reprezenta o bombă cu ceas pentru organismul uman. Cu alte cuvinte, în cantități mari, grăsimile nesănătoase favorizează formarea colesterolului pe vasele de sânge. Șerban Damina subliniază importanța cantității și a frecvenței cu care sunt consumate produsele care conțin atât de multe ingrediente nocive.

„Așa cum sunt denumite popular, aceste grăsimi sunt cele rele, cele nesănătoase, care, în cantități mari, au impact asupra vaselor de sânge, asupra procesului aterosclerotic, de acea depunere de grăsime pe interiorul vaselor de sânge. Contează mult cantitatea și frecvența.

Dacă ești un consumator înrăit și mai adaugi și alte surse de acizi grași saturați, acest aport excesiv poate să își pună amprenta, în special la adulți, pentru că atunci începe procesul aterosclerotic. Plus de asta, orice grăsime adăugată la preparat, la un produs, îi crește valoarea calorică substanțial. Au 9 kilocalorii pe gram. Aici intervine pericolul și la adulți și la copii, faptul că ai impresia că mănânci un produs light”, a declarat Șerban Damian, nutriționist.

Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România

Cât de sănătos este, de fapt, uleiul de măsline? Vedeta dietei mediteraneene, cu beneficii demonstrate pentru sănătate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Știri
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are 2.200 m²
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are 2.200 m²
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Adevarul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Digi 24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea...
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori
Digi24
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
go4it.ro
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la ...
Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la zid
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are 2.200 m²
„EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ...
„EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ora 16:45
Postul Paștelui 2026. Când începe și ce nu au voie credincioșii să facă
Postul Paștelui 2026. Când începe și ce nu au voie credincioșii să facă
Dacia concediază sute de oameni. Ce sumă primesc cei care aleg să demisioneze
Dacia concediază sute de oameni. Ce sumă primesc cei care aleg să demisioneze
Vezi toate știrile
×