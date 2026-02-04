Acasă » Știri » Știri externe » Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la zid

Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la zid

04/02/2026 | 13:50
Sursa foto: Profimedia

Regizorul Brett Ratner, cel care s-a ocupat de documentarul recent lansat despre viața primei doamne a SUA, Melania Trump, a intrat din nou în atenția presei de peste Ocean, de această dată din cauza apariției unor fotografii în care acesta apare alături de miliardarul Jeffrey Epstein, condamnat pentru pedofilie.

Imaginile, care îi înfățișează pe Ratner și Epstein alături de două tinere necunoscute publicului, apar în cadrul ultimelor documente desecretizate și publicate recent de Departamentul american de Justiție și au stârnit un adevărat scandal în cadrul emisiunii Piers Morgan Uncensored, scrie Radar Online.

Ratner, în vârstă de 56 de ani, își promova cu entuziasm documentarul despre Melania Trump, prima sa astfel de producție în mai bine de un deceniu, când atmosfera s-a schimbat brusc, iar Morgan a început să-l preseze în legătură cu fotografiile recent apărute care îl înfățișau socializând cu Epstein. Imaginile au avut un impact deosebit, deoarece au apărut pe 30 ianuarie, chiar în ziua în care documentarul „Melania” a avut premiera mondială.

„După cum știi, fotografia cu tine, Jeffrey Epstein și două femei aparent tinere în ea, a apărut recent. Care este reacția ta la acea fotografie? Și care este reacția ta la scandalul mai amplu al dosarelor Epstein?”, l-a întrebat Morgan pe Ratner.

Cum se apără regizorul documentarului despre Melania Trump

Regizorul s-a apărat spunând că imaginile sunt unele vechi și că au fost făcute la un eveniment la care a fost invitat. Mai mult, acesta a declarat că evenimentul la care a fost făcută poza a fost singura dată când el l-a întâlnit pe Epstein.

„Ei bine, acea fotografie anume – acea fotografie în special – a fost acum aproximativ 20 de ani. Acum 19, 20, 21 de ani, pentru că este o fotografie a logodnicei mele care m-a invitat la acest eveniment și acolo a fost făcută fotografia. Nu mai luasem niciodată legătura cu Jeffrey Epstein înainte de acea fotografie și nu am mai luat legătura cu el după aceea. Deci este o fotografie cu mine și logodnica mea la un eveniment”, a explicat el.

Fotografia îl arată pe Ratner pe o canapea cu o femeie blondă cu fața blurată. Ea are mâna pe umărul stâng al lui Epstein, în timp ce o altă femeie blondă, cu fața blurată și ea, stă de cealaltă parte a lui, cu capul pe celălalt umăr al finanțatorului. Când Morgan l-a întrebat pe Ratner despre identitatea logodnicei sale de atunci, cineastul a refuzat să-i spună numele.

„Nu vrea să-i spun numele în acest caz, dar este logodnica mea 100%. Acum 20 de ani, eram logodit cu ea când a fost făcută acea fotografie”, a explicat Ranter, menționând că nu mai sunt împreună.

Morgan l-a interogat apoi pe Ratner cu privire la opinia sa despre scandalul Epstein, „pe măsură ce tot mai multe lucruri ies la iveală. Tot mai mulți oameni, oameni foarte cunoscuți, sunt implicați”.

„E oribil. Vedeți, am fost cumva atras, știți, printr-o imagine. Așa că există atât de multe povești despre atât de mulți oameni diferiți. E greu să urmărești și să identifici cu adevărat ce este adevăr și ce nu este adevăr. Puteai vedea cum o fotografie mă plasează cumva, știți, acolo cu el, și apoi toate poveștile încep să iasă la iveală. Așa că nu știu cu adevărat pentru că nu-l cunoșteam. Nu era cu adevărat lumea mea. Nu este cu adevărat lumea mea”, a spus regizorul.

Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile

Bill şi Hillary Clinton vor fi audiați în faţa Congresului SUA, în dosarul Epstein. „Vouă nu vă pasă”

