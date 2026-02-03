Bill şi Hillary Clinton vor fi audiați în faţa Congresului SUA, în dosarul Epstein. „Vouă nu vă pasă”

Fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, și soția sa, Hillary Clinton, candidata democrată la președinție în 2016, vor depune mărturie într-o anchetă a Congresului privind cazul Jeffrey Epstein, a declarat un purtător de cuvânt al fostului președinte.

Decizia anunțată luni de soții Clinton ar putea împiedica un vot ce ar urma să aibă loc în Camera Reprezentanților, condusă de republicani, de a-i acuza pe veteranii Partidului Democrat de sfidarea autorității pentru refuzul de a se prezenta în fața parlamentarilor, ceea ce ar putea duce la acuzații penale, scrie BBC.

„Fostul președinte și fostul secretar de stat vor fi acolo. Așteaptă cu nerăbdare să stabilească un precedent aplicabil tuturor”, a declarat adjunctul șefului de cabinet al familiei Clinton, Angel Urena, într-o postare pe rețelele de socializare.

Urena a postat anunțul împreună cu o declarație a Comitetului de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, care i-a acuzat pe soții Clinton de „sfidarea citațiilor legale” și de „încercarea de a evita aplicarea legii solicitând un tratament special”.

„Soții Clinton nu sunt mai presus de lege”, a transmis Comitetul de Supraveghere.

Săptămâna trecută, Comitetul de Supraveghere a recomandat ca cei doi să fie trimiși în judecată pentru sfidarea legii pentru că au refuzat să depună mărturie despre relația lor cu Epstein.

„V-au spus sub jurământ ceea ce știu, dar vouă nu vă pasă. Însă fostul președinte și fosta secretară de stat vor fi prezenți. Ei așteaptă cu nerăbdare să stabilească un precedent care să se aplice tuturor”, a declarat pe rețelele de socializare Angel Urena.

Bill şi Hillary Clinton au fost de acord să depună mărturie

Soții Clinton s-au oferit să coopereze cu comisia care anchetează cazul Epstein, dar au refuzat să se prezinte personal, spunând că ancheta a fost un exercițiu partizan menit să-l protejeze pe președintele Donald Trump, care a fost un prieten al lui Epstein.

Președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a salutat veștile primite de la soții Clinton, dar nu a precizat dacă instituția va renunța la votul prin care urmează să solicite tragerea la răspundere a acestora pentru ignorarea citațiilor anterioare.

Democrații spun că ancheta Camerei Reprezentanților este folosită ca armă pentru a ataca oponenții politici ai lui Trump, care nu a fost chemat să depună mărturie, în ciuda faptului că este asociat de mult timp cu Epstein, mai degrabă decât pentru a efectua o supraveghere legitimă.

Trump a petrecut luni întregi încercând să blocheze divulgarea dosarelor de investigație legate de Epstein, dar presiunea din partea susținătorilor săi din tabăra Make America Great Again (MAGA) și a unor parlamentari republicani l-a forțat pe președinte să ordone publicarea a milioane de documente din acest caz.

Bill Clinton a zburat cu avionul lui Epstein de mai multe ori la începutul anilor 2000, după ce a părăsit funcția de președinte. El și-a exprimat regretul cu privire la relația cu Epstein și a spus că nu știa nimic despre activitățile ilegale ale acestuia. Hillary Clinton a declarat că nu a avut interacțiuni semnificative cu Epstein, că nu a zburat niciodată cu avionul lui și că nu a vizitat niciodată insula sa privată.

