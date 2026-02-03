Căsnicia lui Kanye West scârțâie. Se pare că Bianca Censori s-a săturat și vrea să pună capăt relației

Nemulțumită și tot mai distanțată, se zvonește că Bianca Censori ar fi încercat în repetate rânduri să pună capăt căsniciei sale cu Kanye West. Potrivit Page Six, problemele din cuplul lor au apărut cu mult înainte de internarea artistului într-un centru de reabilitare.

„Era nefericită de multă vreme”

Bianca Censori, soția lui Kanye West, nu pare să fie deloc mulțumită în viața de cuplu. Surse citate de Page Six au declarat că tânăra de 31 de ani ar fi încercat „de mai multe ori” să pună capăt relației cu rapperul, semn că tensiunile dintre ei nu sunt ceva nou.

O sursă apropiată celor doi a declarat pentru revista People că Bianca „era nefericită în căsnicie de o bună bucată de timp” și că ideea despărțirii nu a fost una de moment. Din contră, modelul ar fi luat serios în calcul varianta de a pleca definitiv. Cu toate acestea, reprezentanții celor doi soți nu au oferit, până acum, un punct de vedere oficial.

O căsnicie marcată de despărțiri și împăcări

Informațiile vin după ce, în februarie 2025, Page Six relata că Bianca și Kanye s-ar fi despărțit după aproximativ doi ani de mariaj. La acel moment, surse apropiate cuplului spuneau că Bianca „ajunsese la capătul răbdării” și că nu mai voia „ia parte la acest circ”.

Printre motivele invocate s-au numărat aparițiile controversate ale celor doi, inclusiv momentul de la Premiile Grammy, când Bianca a purtat o ținută extrem de transparentă, dar și scandalurile provocate de Kanye, care ar fi susținut public că deține „controlul” asupra partenerei sale.

Totuși rapperul era convins că soția lui se va întoarce, zvonurile despre un eventual divorț au fost negate, iar cei doi s-au împăcat la scurt timp după incident. În aprilie 2025, însă, Kanye West a alimentat din nou speculațiile prin versurile piesei „BIANCA”, în care vorbește despre faptul că aceasta „a fugit” de lângă el și despre stările de panică generate de separare.

În ultimele luni, cei doi au fost văzuți din nou împreună, cel mai recent la o ieșire la cinema în Los Angeles, semn că relația lor rămâne una imprevizibilă.

Între timp, Kanye West și-a cerut scuze public pentru comentariile lui rasiste și antisemite și a vorbit deschis despre tulburarea bipolară de care suferă. El a declarat pentru Vanity Fair că Bianca a fost cea care a realizat că a ajuns „în punctul cel mai de jos” și l-a încurajat să se interneze într-o clinică de reabilitare din Elveția.

Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2022, la scurt timp după divorțul lui Kanye West de Kim Kardashian, cu care artistul are patru copii.

