Justin Bieber, apariție controversată la Premiile Grammy 2026! Artistul a urcat pe scenă fără haine pe el

De: Daniel Matei 02/02/2026 | 13:43
Justin Bieber, apariție controversată la Premiile Grammy 2026! Artistul a urcat pe scenă fără haine pe el
Sursa foto: Profimedia
Justin Bieber a șocat audiența după ce a cântat la Premiile Grammy 2026 purtând doar boxeri și șosete, etalând numeroase sale tatuaje de pe corp, inclusiv unul nou, pe spate, dedicat soției sale.

Noul tatuaj a fost rapid observat de fani, care au subliniat că imaginea seamănă izbitor cu soția sa, Hailey Bieber, scrie Page Six.

„Și-a tatuat Justin un portret al lui Hailey pe spate???”, a scris un utilizator X, în timp ce alții au subliniat că imaginea pare a fi o fotografie anume, cea de pe coperta Elle din 2020.

Sursa foto: Profimedia

Justin Bieber, fără haine la Premiile Grammy 2026

Deși vedeta pop a acumulat o colecție impresionantă de tatuaje de-a lungul anilor și a început să-și facă desene pe piele încă de la 16 ani, el a spus anterior că își păstrează spatele pentru ceva special.

„Am spatele încă destul de liber. Nu am copii încă, așa că mă gândesc să le fac portretele pe spate”, a explicat el în documentarul „Justin Bieber: Next Chapter.

Nu este prima dată când artistul și-a exprimat dragostea pentru soția sa în moduri creative. În aprilie 2026, el și-a făcut un tatuaj la încheietura mâinii cu textul „H22”. Ziua de naștere a lui Hailey este pe 22 noiembrie, iar fiul lor, Jack Blues, s-a născut pe 22 august 2024.

Cuplul are și tatuaje asortate cu piersici, în onoarea piesei sale, „Peaches”. Între timp, modelul are mai multe tatuaje dedicate soțului ei, inclusiv un „J” pe degetul inelar stâng.

Apariție impresionantă la Premiile Grammy 2026

Cântăreața americană Chappell Roan a făcut furori la Premiile Grammy 2026, unde a apărut pe covorul roșu cu o rochie transparentă cu spatele gol, apariția ei fiind unul dintre cele mai discutate momente ale serii.

Pe lângă faptul că a prezentat o secțiune a premiilor, Roan a fost și nominalizată la două categorii: „Înregistrarea anului” și „Interpretare solo pop” pentru „The Subway”.

Creat de artistul Andrew Dahling, în parteneriat cu MAC Cosmetics, unde Roan este ambasador global al mărcii, machiajul a fost conceput pentru a se asorta perfect cu rochia și cu întreaga ținută, și nu pentru a concura cu aceasta, a declarat Dahling.

Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista câștigătorilor

Premiile BAFTA 2026 | Cine sunt nominalizații pentru fiecare categorie. Leonardo DiCaprio a egalat un record important

