Premiile BAFTA 2026 | Cine sunt nominalizații pentru fiecare categorie. Leonardo DiCaprio a egalat un record important

Nominalizările pentru Premiile BAFTA 2026 au fost anunțate, iar acum lumea filmului așteaptă cu sufletul la gură decernarea trofeelor, care va avea loc luna viitoare.
În urma nominalizărilor, actorul american Leonardo DiCaprio a ajuns acum la șapte nominalizări la Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol principal, egalând recordul absolut din istoria galei. Ceilalți actori care au ajuns la șapte nominalizări la această categorie principală a Premiilor BAFTA sunt Michael Caine, Daniel Day-Lewis, Peter Finch, Dustin Hoffman, Jack Lemmon și Laurence Olivier.
„One Battle After Another”, a obținut cele mai multe nominalizări la ediția de anul acesta a Premiilor BAFTA, ce va avea loc în data de 22 februarie: nu mai puțin de 14. Satira politică pentru care regizorul Paul Thomas Anderson a strâns o distribuție de top a obținut astfel cu doar două nominalizări mai puțin decât recordul absolut stabilit de filmul „Gandhi” din 1982, și este la egalitate cu alte titluri apreciate precum „All Quiet on the Western Front”, „Atonement”, „The King’s Speech” și „Crouching Tiger, Hidden Dragon”.
Lista nominalizărilor pentru Premiile BAFTA 2026
Cel mai bun film
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Cel mai bun regizor
- Yorgos Lanthimos (Bugonia)
- Chloé Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
- Joachim Trier (Sentimental Value)
- Ryan Coogler (Sinners)
Cea mai bună actriță în rol principal
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne, (If I Had Legs I’d Kick You)
- Kate Hudson, (Song Sung Blue)
- Chase Infiniti, (One Battle After Another)
- Renate Reinsve, (Sentimental Value)
- Emma Stone, (Bugonia)
Cel mai bun actor în rol principal
- Robert Aramayo (I Swear)
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Jesse Plemons (Bugonia)
Cea mai bună actriță în rol secundar
- Odessa A’zion (Marty Supreme)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Wunmi Mosaku (Sinners)
- Carey Mulligan (The Ballad of Wallis Island)
- Teyana Taylor (One Battle After Another)
- Emily Watson (Hamnet)
Cel mai bun actor în rol secundar
- Benicio del Toro (One Battle After Another)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Paul Mescal (Hamnet)
- Peter Mullan (I Swear)
- Sean Penn (One Battle After Another)
- Stellan Skarsgard (Sentimental Value)
Cel mai bun film britanic
- 28 Years Later
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Die My Love
- H Is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Cel mai bun debut (scenarist, regizor sau producător englez)
- The Ceremony
- My Father’s Shadow
- Pillion
- A Want in Her
- Wasteman
Cel mai bun scenariu adaptat
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- One Battle After Another
- Pillion
Cel mai bun scenariu original
- I Swear
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
Cel mai bun film de familie
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootropolis 2
Cel mai bun film într-o limbă străină
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sirât
- The Voice of Hind Rajab
Cel mai bun design de costume
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Cele mai bune efecte vizuale
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Frankenstein
- How to Train Your Dragon
- The Lost Bus
Cel mai bun documentar
- 2,000 Meters to Andriivka
- Apocalypse in the Tropics
- Cover-Up
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Cel mai bun film de animație
- Elio
- Little Amélie
- Zootropolis 2
Realizare remarcabilă în casting
- I Swear
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Cea mai bună imagine
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Cel mai bun montaj
- F1
- A House of Dynamite
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Machiaj și coafură
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Cea mai bună coloană sonoră
- Bugonia (Jerskin Fendrix)
- Frankenstein (Alexandre Desplat)
- Hamnet (Max Richter)
- One Battle After Another (Jonny Greenwood)
- Sinners (Ludwig Göransson)
Cel mai bun desing de producție
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Cel mai bun sunet
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Warfare
Cel mai bun scurtmetraj britanic animat
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
Cel mai bun scurtmetraj britanic
- Magid/Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
Premiul BAFTA pentru cel mai bun debut (votat de public)
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
