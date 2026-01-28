Premiile BAFTA 2026 | Cine sunt nominalizații pentru fiecare categorie. Leonardo DiCaprio a egalat un record important

Nominalizările pentru Premiile BAFTA 2026 au fost anunțate, iar acum lumea filmului așteaptă cu sufletul la gură decernarea trofeelor, care va avea loc luna viitoare.

În urma nominalizărilor, actorul american Leonardo DiCaprio a ajuns acum la șapte nominalizări la Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol principal, egalând recordul absolut din istoria galei. Ceilalți actori care au ajuns la șapte nominalizări la această categorie principală a Premiilor BAFTA sunt Michael Caine, Daniel Day-Lewis, Peter Finch, Dustin Hoffman, Jack Lemmon și Laurence Olivier.

„One Battle After Another”, a obținut cele mai multe nominalizări la ediția de anul acesta a Premiilor BAFTA, ce va avea loc în data de 22 februarie: nu mai puțin de 14. Satira politică pentru care regizorul Paul Thomas Anderson a strâns o distribuție de top a obținut astfel cu doar două nominalizări mai puțin decât recordul absolut stabilit de filmul „Gandhi” din 1982, și este la egalitate cu alte titluri apreciate precum „All Quiet on the Western Front”, „Atonement”, „The King’s Speech” și „Crouching Tiger, Hidden Dragon”.

Lista nominalizărilor pentru Premiile BAFTA 2026

Cel mai bun film

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Cel mai bun regizor

Yorgos Lanthimos (Bugonia)

Chloé Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Joachim Trier (Sentimental Value)

Ryan Coogler (Sinners)

Cea mai bună actriță în rol principal

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne, (If I Had Legs I’d Kick You)

Kate Hudson, (Song Sung Blue)

Chase Infiniti, (One Battle After Another)

Renate Reinsve, (Sentimental Value)

Emma Stone, (Bugonia)

Cel mai bun actor în rol principal

Robert Aramayo (I Swear)

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Sinners)

Jesse Plemons (Bugonia)

Cea mai bună actriță în rol secundar

Odessa A’zion (Marty Supreme)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Wunmi Mosaku (Sinners)

Carey Mulligan (The Ballad of Wallis Island)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

Emily Watson (Hamnet)

Cel mai bun actor în rol secundar

Benicio del Toro (One Battle After Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Peter Mullan (I Swear)

Sean Penn (One Battle After Another)

Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

Cel mai bun film britanic

28 Years Later

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H Is for Hawk

Hamnet

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Cel mai bun debut (scenarist, regizor sau producător englez)

The Ceremony

My Father’s Shadow

Pillion

A Want in Her

Wasteman

Cel mai bun scenariu adaptat

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

One Battle After Another

Pillion

Cel mai bun scenariu original

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Cel mai bun film de familie

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

Cel mai bun film într-o limbă străină

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirât

The Voice of Hind Rajab

Cel mai bun design de costume

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Cele mai bune efecte vizuale

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

Cel mai bun documentar

2,000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Cel mai bun film de animație

Elio

Little Amélie

Zootropolis 2

Realizare remarcabilă în casting

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Cea mai bună imagine

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Cel mai bun montaj

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Machiaj și coafură

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Cea mai bună coloană sonoră

Bugonia (Jerskin Fendrix)

Frankenstein (Alexandre Desplat)

Hamnet (Max Richter)

One Battle After Another (Jonny Greenwood)

Sinners (Ludwig Göransson)

Cel mai bun desing de producție

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Cel mai bun sunet

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

Cel mai bun scurtmetraj britanic animat

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

Cel mai bun scurtmetraj britanic

Magid/Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

Premiul BAFTA pentru cel mai bun debut (votat de public)

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

