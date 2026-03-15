Imagini fierbinți cu Ramona Olaru și iubitul ei misterios. Postarea a stârnit un val de reacții online

Ramona Olaru a atras din nou atenția mediului online printr-o serie de imagini în care apare într-o ipostază provocatoare, alături de bărbatul cu care are o relație, dar căruia nu i-a făcut publică identitatea. Apariția a generat numeroase reacții, mai ales datorită modului în care vedeta a ales să se prezinte.

Asistenta de la matinalul „Neatza” a demonstrat încă o dată că nu se teme de comentariile publicului și că își asumă pe deplin alegerile. Fotografiile publicate o surprind într-o postură senzuală, iar cei cu inima sensibilă ar putea fi luați prin surprindere de intensitatea imaginilor.

Imagini fierbinți cu Ramona Olaru și iubitul ei misterios

În cadrele distribuite, Ramona Olaru apare într-o ipostază diferită de cele cu care și-a obișnuit urmăritorii, iar prezența partenerului său, surprins în fundal, accentuează caracterul intim al momentului. Deși nu a dezvăluit cine este bărbatul din imagini, vedeta pare să trăiască o perioadă fericită pe plan personal.

Ramona Olaru se numără printre cele mai apreciate figuri feminine din showbizul autohton, bucurându-se atât de succes profesional, cât și de o relație care pare să îi aducă stabilitate și împlinire. Chiar dacă nu a oferit detalii despre identitatea iubitului, prezența acestuia în postările sale confirmă faptul că relația este una asumată.

Postarea a stârnit un val de reacții online

În cea mai recentă apariție online, asistenta TV este fotografiată stând pe podea, cu ochii acoperiți de o panglică, în timp ce silueta unui bărbat se distinge în spatele ei. Descrierea imaginilor este minimală, compusă doar din câteva simboluri, lăsând publicului libertatea de a interpreta atmosfera surprinsă.

În trecut, Ramona Olaru a povestit că a avut o discuție cu mama sa despre subiectul căsătoriei, într-o perioadă în care actualul partener nu făcea parte din viața ei. Vedeta a explicat atunci ce i-a transmis mama sa, în contextul întrebărilor repetate ale internauților legate de planurile sale de viitor.

„Mama nu-mi reproșează că nu mă mărit! Din contră! Ultima dată când am vorbit despre acest aspect, mi-a spus: Ai crescut atât de frumos, ai făcut atât de multe lucruri pentru tine și ai muncit singură, ți le-ai adunat pe toate. Nu trebuie să stai cu un prost pe lângă tine care nu face nimic. Lasă, fata mea, când trebuie să vină, să vină ăla care trebuie”, a declarat Ramona Olaru.

