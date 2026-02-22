Acasă » Știri » Ramona Olaru iubește din nou? Vedeta de la Neatza, surprinsă în momente de tandrețe cu noua cucerire

Ramona Olaru iubește din nou? Vedeta de la Neatza, surprinsă în momente de tandrețe cu noua cucerire

De: Alina Drăgan 22/02/2026 | 11:55
Ramona Olaru iubește din nou?
Cu toate că a început anul destul de prost, fiind protagonista unui scandal de proporții, norocul Ramonei Olaru pare că s-a schimbat. Matinala de la Neatza cu Răzvan și Dani a trecut peste mega scandalul cu Alex Bodi, iar acum și-a îndreptat atenția către latura amoroasă. Ei bine, se pare că Ramona Olaru are un iubit nou. Ba mai mult, s-a postat cu el direct din așternuturi.

Ramona Olaru a declanșat „jihadul” în online după ce a declarat fără menajamente, într-un podcast, că „săracii” nu mai au ce căuta în viața ei. Vedeta a vorbit deschis despre bani, relații și criteriile sale pentru un partener de viață, iar comentariile nu au întârziat să apară.

Printre cei care au reacționat dur s-a numărat și Alex Bodi, care a ironizat și atacat atitudinea vedetei, făcând discuția să devină virală. Cei doi au dus un aprig război, dar acum lucrurile par că s-au liniștit, iar pe strada Ramonei Olaru a apărut, din nou, soarele.

Ramona Olaru iubește din nou?

Așa cum s-a înțeles și din scandalul recent, Ramona Olaru are standarde ridicate atunci când vine vorba despre bărbații ce o curtează. Nu acceptă în viața ei pe oricine, iar cel care vrea să îi intre în grații trebuie să atingă anumite standarde.

Ei bine, se pare că un bărbat a reușit să îi bifeze toate cerințele și a reușit să o cucerească. Recent, Ramona Olaru și-a luat prin surprindere fanii din mediul online cu niște postări care lasă de înțeles că are un nou iubit și că soarele a răsărit, din nou, pe strada ei.

Inițial, acesta s-a afișat la un date romantic. Se pare că bărbatul misterios a scos-o în oraș, iar cei doi au petrecut timp de calitate unul în compania celuilalt. Au savurat câteva cocktailuri, iar seara nu s-a oprit aici.

Ramona Olaru a ieșit la date /Foto: Instagram

Dacă postarea de la restaurant nu a fost suficient de grăitoare, ulterior Ramona Olaru a venit cu o postare ceva mai directă. Vedeta de la Antena 1 s-a fotografiat în așternuturi și a lăsat să se vadă că nu este singură. Bărbatul misterios o îmbrățișează strâns.

Ramona Olaru iubește din nou? /Foto: Instagram

Ramona Olaru nu a oferit mai multe detalii despre natura relației sale cu bărbatul misterios, dar fanii au tras repede concluziile. Mulți au presupus că vedeta și-a găsit iubit nou, iar acum toată lumea așteaptă confirmarea relației și este curioasă să afle cine este cel în ale cărui brațe s-a pierdut Ramona Olaru.

Foto: Instagram

