Ramona Olaru iubește din nou? Vedeta de la Neatza, surprinsă în momente de tandrețe cu noua cucerire

Cu toate că a început anul destul de prost, fiind protagonista unui scandal de proporții, norocul Ramonei Olaru pare că s-a schimbat. Matinala de la Neatza cu Răzvan și Dani a trecut peste mega scandalul cu Alex Bodi, iar acum și-a îndreptat atenția către latura amoroasă. Ei bine, se pare că Ramona Olaru are un iubit nou. Ba mai mult, s-a postat cu el direct din așternuturi.

Ramona Olaru a declanșat „jihadul” în online după ce a declarat fără menajamente, într-un podcast, că „săracii” nu mai au ce căuta în viața ei. Vedeta a vorbit deschis despre bani, relații și criteriile sale pentru un partener de viață, iar comentariile nu au întârziat să apară.

Printre cei care au reacționat dur s-a numărat și Alex Bodi, care a ironizat și atacat atitudinea vedetei, făcând discuția să devină virală. Cei doi au dus un aprig război, dar acum lucrurile par că s-au liniștit, iar pe strada Ramonei Olaru a apărut, din nou, soarele.

Ramona Olaru iubește din nou?

Așa cum s-a înțeles și din scandalul recent, Ramona Olaru are standarde ridicate atunci când vine vorba despre bărbații ce o curtează. Nu acceptă în viața ei pe oricine, iar cel care vrea să îi intre în grații trebuie să atingă anumite standarde.

Ei bine, se pare că un bărbat a reușit să îi bifeze toate cerințele și a reușit să o cucerească. Recent, Ramona Olaru și-a luat prin surprindere fanii din mediul online cu niște postări care lasă de înțeles că are un nou iubit și că soarele a răsărit, din nou, pe strada ei.

Inițial, acesta s-a afișat la un date romantic. Se pare că bărbatul misterios a scos-o în oraș, iar cei doi au petrecut timp de calitate unul în compania celuilalt. Au savurat câteva cocktailuri, iar seara nu s-a oprit aici.

Dacă postarea de la restaurant nu a fost suficient de grăitoare, ulterior Ramona Olaru a venit cu o postare ceva mai directă. Vedeta de la Antena 1 s-a fotografiat în așternuturi și a lăsat să se vadă că nu este singură. Bărbatul misterios o îmbrățișează strâns.

Ramona Olaru nu a oferit mai multe detalii despre natura relației sale cu bărbatul misterios, dar fanii au tras repede concluziile. Mulți au presupus că vedeta și-a găsit iubit nou, iar acum toată lumea așteaptă confirmarea relației și este curioasă să afle cine este cel în ale cărui brațe s-a pierdut Ramona Olaru.

Foto: Instagram