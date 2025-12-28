Acasă » Știri » Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: „O să aduc eu amintiri de la Agronomie”

Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: „O să aduc eu amintiri de la Agronomie”

De: roxana tudorescu 28/12/2025 | 10:56
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: „O să aduc eu amintiri de la Agronomie”
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Scandalul momentului continuă! Alex Bodi nu se lasă nici după ce a fost invitat în instanță de Ramona Olaru și spune cu ce o ține la mână. Musculosul i-a luat trecutul la control și a zis că are multe de spus. Care să fie oare adevărul? 

Toată discuția aprinsă din online a pornit în momentul în care Ramona Olaru a declarat clar și răspicat că nu mai acceptă ”săraci” în viața ei în cadrul podcastului lui Jorge. Alex Bodi a intervenit în subiect și a judecat-o pe vedetă pentru ce a spus. 

Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru

”Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face?😂 ”Divele” astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow..dar na.. sunt că le-au ”cocoțat” unii… și le place mocăngeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele😂👏👏”, au fost cuvintele lui Alex Bodi, care au dat start scandalului. 

Ramona Olaru nu s-a lăsat mai prejos și a continuat cu replica: 

„Cine e omul ăsta să vorbească așa despre mine? Cum poți să îți permiți? De ce? De unde? Probabil cauți vreo atenție, dar nu mă interesează. Cred că trebuie să rezolvăm legal. 

Mi se pare absolut ireal ca o persoană care nu mă cunoaște să facă astfel de declarații despre mine. Ce îți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine? O să revin în țară și o să mă ocup de asta pe cale legală. Promit!”, este o parte din mesajul vedetei Neatza. 

Chiar și amenințat cu legea, Alex Bodi nu se oprește! Acest scandal a devenit rapid viral, așa că fanii Ramonei au sărit pe el. La o postare recentă de-a afaceristului, un internaut i-a comentat „Nu-i ajungi Ramonei Olaru nici la degetul mic. Pasărea mălai visează”. Nu a durat mult până la replica lui Bodi care a lăsat să se înțeleagă multe. Musculosul dă de înțeles că Ramona Olaru nu ar fi ceea ce vrea să pară, de fapt. Mai mult, el spune că o să aducă ”amintiri” din perioada în care prezentatoarea studia agronomia.  

„Cu bani ia orice prost, era ușor…o să duc eu amintiri de la Agronomie.”, a spus Alex Bodi.

Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru

 CITEȘTE ȘI:

Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu tribunalul, el se distra de zor. Unde a fost surprins

Ramona Olaru, atac la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune tunurile pe el: „Trebuie legal. Ne vedem la București”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Știri
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Produsul tradițional de Crăciun care ne distruge creierul. Avertismentul medicului Leon Dănăilă
Știri
Produsul tradițional de Crăciun care ne distruge creierul. Avertismentul medicului Leon Dănăilă
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are”
Adevarul
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de armament să-și dea foc în Piața Roșie din Moscova
Digi 24
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de armament...
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea...
Test drive cu Hyundai Staria: mașina care sfidează moda SUV-urilor
Promotor.ro
Test drive cu Hyundai Staria: mașina care sfidează moda SUV-urilor
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Produsul tradițional de Crăciun care ne distruge creierul. Avertismentul medicului Leon Dănăilă
Produsul tradițional de Crăciun care ne distruge creierul. Avertismentul medicului Leon Dănăilă
Horoscop Berbec 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Berbec 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Iluzie optică virală | Găsiți cifra 6 ascunsă printre literele „b” din această poză
Iluzie optică virală | Găsiți cifra 6 ascunsă printre literele „b” din această poză
Program TV 28 decembrie 2025. La ce oră se dispută partida Atalanta – Inter
Program TV 28 decembrie 2025. La ce oră se dispută partida Atalanta – Inter
Fotbalist de doar 18 ani, înjunghiat în plină stradă de Crăciun! A fost ținta unei răzbunări ...
Fotbalist de doar 18 ani, înjunghiat în plină stradă de Crăciun! A fost ținta unei răzbunări și acum se zbate pentru viața sa pe un pat de spital
Vezi toate știrile
×