Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: „O să aduc eu amintiri de la Agronomie”

Scandalul momentului continuă! Alex Bodi nu se lasă nici după ce a fost invitat în instanță de Ramona Olaru și spune cu ce o ține la mână. Musculosul i-a luat trecutul la control și a zis că are multe de spus. Care să fie oare adevărul?

Toată discuția aprinsă din online a pornit în momentul în care Ramona Olaru a declarat clar și răspicat că nu mai acceptă ”săraci” în viața ei în cadrul podcastului lui Jorge. Alex Bodi a intervenit în subiect și a judecat-o pe vedetă pentru ce a spus.

Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru

”Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face?😂 ”Divele” astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow..dar na.. sunt că le-au ”cocoțat” unii… și le place mocăngeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele😂👏👏”, au fost cuvintele lui Alex Bodi, care au dat start scandalului.

Ramona Olaru nu s-a lăsat mai prejos și a continuat cu replica:

„Cine e omul ăsta să vorbească așa despre mine? Cum poți să îți permiți? De ce? De unde? Probabil cauți vreo atenție, dar nu mă interesează. Cred că trebuie să rezolvăm legal. Mi se pare absolut ireal ca o persoană care nu mă cunoaște să facă astfel de declarații despre mine. Ce îți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine? O să revin în țară și o să mă ocup de asta pe cale legală. Promit!”, este o parte din mesajul vedetei Neatza.

Chiar și amenințat cu legea, Alex Bodi nu se oprește! Acest scandal a devenit rapid viral, așa că fanii Ramonei au sărit pe el. La o postare recentă de-a afaceristului, un internaut i-a comentat „Nu-i ajungi Ramonei Olaru nici la degetul mic. Pasărea mălai visează”. Nu a durat mult până la replica lui Bodi care a lăsat să se înțeleagă multe. Musculosul dă de înțeles că Ramona Olaru nu ar fi ceea ce vrea să pară, de fapt. Mai mult, el spune că o să aducă ”amintiri” din perioada în care prezentatoarea studia agronomia.

„Cu bani ia orice prost, era ușor…o să duc eu amintiri de la Agronomie.”, a spus Alex Bodi.

CITEȘTE ȘI:

Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu tribunalul, el se distra de zor. Unde a fost surprins

Ramona Olaru, atac la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune tunurile pe el: „Trebuie legal. Ne vedem la București”