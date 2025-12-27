Ramona Olaru, atac la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune tunurile pe el: „Trebuie legal. Ne vedem la București”

Sinceritatea Ramonei Olaru a declanșat în Alex Bodi o dorință (aparent naturală) de exprimare, dorință despre care mulți cred că s-a transformat într-un gest menit să capteze atenția. Prezentatoarea de la Neața cu Răzvan și Dani are de gând să rezolve neînțelegerile pe cale legală.

După ce a ieșit public și și-a spus părerea despre bărbații cu care a interacționat, despre bani, dar și despre unele experiențe nefericite cu anumiți tipi din viața ei – vezi AICI, Ramona Olaru a fost luată în vizor de Alex Bodi.

Alex Bodi, despre Ramona Olaru: ”Trecutul ei nu e prea wow”

Pe scurt, Ramona Olaru a mărturisit că nu vrea să mai aibă de-a face cu bărbați săraci material și mental, dar și că nu va mai accepta niciodată să întrețină un bărbat, să plătească ea lucruri în casă sau să facă pe sponsorul în cuplu.

Sinceritatea prezentatoarei de la Antena 1 a activat cu dibăcie anumite „butoane” declanșatoare în mintea lui Alex Bodi, iar reacția acestuia a fost pe măsură. Contactat de CANCAN.RO, afaceristul a transmis următorul mesaj.

”Nu am nimic personal cu nimeni, doar că urăsc falsitatea și perversitatea asta. Lejeritatea cu care vorbesc ele de bani și partea financiară, dar nimic de iubire sau ce aport au ele într-o relație! Un om cu bani selectează mereu femeile și poate avea ca ea 10 lunar. Dacă ea crede ca apărând la TV e vreo divă și unii trebuie să-i facă ei toate poftele, se înșeală amarnic. Și doar “săracii” cu câțiva euro o vor băga în seamă. Nu are ea sânge regal sau a trăit numai în medii habsburgice sau ludovice, să i se cuvina milionari 😂😂O femeie independentă cum se crede ea trebuie să vorbească altfel, mai ales la TV, dacă vrea sa fie un exemplu… Așa e doar un exemplu al femeilor pe interes. Și mai bine să-și vadă lungul nasului… Că trecutul ei nu e prea wow, nici escapadele ei cu unul, altul, prin vacanțe pentru bani! Nu toți suntem proști sau săraci cum ne crede ea. Sau ea să fie vreo specială sau vreun star cum se crede!😂”, a declarat afaceristul pentru CANCAN.RO.

Ramona Olaru îl invită pe Alex Bodi în instanță

Vorbele lui Alex Bodi au ajuns rapid și la Ramona Olaru, chiar dacă în aceste momente se află în SUA, peste mări și țări. Matinala de la Antena 1 a rămas cu gura căscată când a văzut declarațiile afaceristului și este decisă să nu lase lucrurile nerezolvate.

”Abia m-am trezit. Am primit știrea asta de la un milion de prieteni. Ce? Poftim? Cine e omul ăsta să vorbească așa despre mine? Cum poți să îți permiți? De ce? De unde? Probabil cauți vreo atenție, dar nu mă interesează. Cred că trebuie să rezolvăm legal. Mi se pare absolut ireal ca o persoană care nu mă cunoaște să facă astfel de declarații despre mine. Ce îți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine? O să revin în țară și o să mă ocup de asta pe cale legală. Promit! Toată viața am zis că nu mă bag în astfel de discuții, cu nimeni. Și nu mă las trasă în jos de anumite niveluri. Și mai ales de oameni cu care nu am interacționat nici măcat o dată în viața mea. Dar, deja e mult. Lucrurile nu vor rămâne asa”, a spus Ramona Olaru pe o rețea de socializare.

