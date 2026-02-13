Acasă » Știri » Dani Oțil nu se uită la bani! Ce cadou a primit Gabriela, soția lui, de Valentine’s Day

Dani Oțil nu se uită la bani! Ce cadou a primit Gabriela, soția lui, de Valentine’s Day

De: Andreea Stăncescu 13/02/2026 | 11:17
Ce cadou a primit Gabriela Prisăcariu de la Dani Oțil / sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Valentine’s Day din acest an a venit cu o surpriză impresionantă pentru Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil. Vedeta TV a fost răsfățată cu un bolid de lux, iar imaginile publicate pe rețelele sociale au stârnit imediat admirația fanilor. Influencerița a postat și un video în care apare alături de noua sa mașină, un adevărat simbol al eleganței și al pasiunii pentru automobile de top.

În ultima perioadă, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au trecut prin numeroase schimbări în viața personală și profesională. După ce au decis să se mute de la casa lor din Corbeanca într-un apartament modern în București, familia și-a reorganizat complet stilul de viață, iar Gabriela a primit recent și un cadou impresionant: o mașină de lux cu mulți cai putere.

Dani Oțil și-a arătat latura romantică și pelângă bolidul de lux, a adăugat și un buchet de trandafiri roșii, pentru a marca în mod special această zi dedicată iubirii. Mașina primită este un Mercedes, model G 500 din 2025, echipat cu pachet exterior Brabus, o versiune exclusivistă care atrage toate privirile. Prețul pentru o astfel de mașină este de 253.000 de euro.

„Happy Valentine’s Day (nr. Ziua Îndrăgostiților fericită”, a scris Gabriela Prisăcariu pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Intagram

Dani Oțil și Gabriela s-au căsătorit în 2023

Cei doi s-au căsătorit în 2023 în cadrul unei ceremonii deosebite, unde au avut alături în jur de 100 de persoane. Evenimentul a avut loc la trei ani după ce Dani Oțil a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe,dar oficializarea relației lor a avut loc deja în 2021, prin cununia civilă.

”Pot să spun că cererea în căsătorie a fost un moment foarte frumos şi nu aş vrea să dau prea multe detalii. Ţinem pentru noi. Am filmat totul, am primit un inel de vis, totul a fost foarte romantic şi fix aşa cum mi-am dorit. Cât despre nuntă, aş prefera să ne limităm doar la aceste informaţii”, a povesit Gabriela Prisăcariu la acel moment.

CITEȘTE ȘI: Dani Oțil rupe tăcerea despre Pescobar și modul în care se promovează: „Nu sunt de acord cu bubuiala asta”

Câte mii de euro au primit eliminații Dilinca și Mădălin Șerban pentru cele 5 săptămâni la Power Couple de la Antena 1

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
S-a aflat cauza morții lui Alexandru Marin, cel mai cunoscut afacerist din Constanța. Avea doar 52 de ani
Știri
S-a aflat cauza morții lui Alexandru Marin, cel mai cunoscut afacerist din Constanța. Avea doar 52 de ani
Rugăciune de seară. Rostește-o înainte să adormi pentru bunăstare, liniște și sănătate
Știri
Rugăciune de seară. Rostește-o înainte să adormi pentru bunăstare, liniște și sănătate
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu...
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele...
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți...
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din lumina reflectoarelor. Face furori la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”
Digi 24
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Lovitură pentru giganții SUA: Europa își lansează propriul sistem de plăți. Când schimbăm cardurile Visa și MasterCard?
go4it.ro
Lovitură pentru giganții SUA: Europa își lansează propriul sistem de plăți. Când schimbăm cardurile Visa...
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Go4Games
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat cauza morții lui Alexandru Marin, cel mai cunoscut afacerist din Constanța. Avea doar 52 ...
S-a aflat cauza morții lui Alexandru Marin, cel mai cunoscut afacerist din Constanța. Avea doar 52 de ani
Rugăciune de seară. Rostește-o înainte să adormi pentru bunăstare, liniște și sănătate
Rugăciune de seară. Rostește-o înainte să adormi pentru bunăstare, liniște și sănătate
Dan Negru, mesaj acid după ce PRO TV l-a dat afară pe Cătălin Măruță: „Televiziunea n-a știut ...
Dan Negru, mesaj acid după ce PRO TV l-a dat afară pe Cătălin Măruță: „Televiziunea n-a știut să folosească acest ‘lipici’”
Cât câștigă o bonă thailandeză în București, în 2026? Câți bani primește, în funcție de ...
Cât câștigă o bonă thailandeză în București, în 2026? Câți bani primește, în funcție de regimul de lucru: live-in sau extern
Cum arată moștenitoarea imperiului fraților Pavăl și ce studii are. Karina a finalizat achiziția ...
Cum arată moștenitoarea imperiului fraților Pavăl și ce studii are. Karina a finalizat achiziția Carrefour România
Cum arată crucea fiicei nenăscute a Dianei și a lui Sorin Iacob, cuplul mort în accidentul din Iași. ...
Cum arată crucea fiicei nenăscute a Dianei și a lui Sorin Iacob, cuplul mort în accidentul din Iași. Ce nume aleseseră părinții pentru ea
Vezi toate știrile
×