Dani Oțil nu se uită la bani! Ce cadou a primit Gabriela, soția lui, de Valentine’s Day

Valentine’s Day din acest an a venit cu o surpriză impresionantă pentru Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil. Vedeta TV a fost răsfățată cu un bolid de lux, iar imaginile publicate pe rețelele sociale au stârnit imediat admirația fanilor. Influencerița a postat și un video în care apare alături de noua sa mașină, un adevărat simbol al eleganței și al pasiunii pentru automobile de top.

În ultima perioadă, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au trecut prin numeroase schimbări în viața personală și profesională. După ce au decis să se mute de la casa lor din Corbeanca într-un apartament modern în București, familia și-a reorganizat complet stilul de viață, iar Gabriela a primit recent și un cadou impresionant: o mașină de lux cu mulți cai putere.

Dani Oțil și-a arătat latura romantică și pelângă bolidul de lux, a adăugat și un buchet de trandafiri roșii, pentru a marca în mod special această zi dedicată iubirii. Mașina primită este un Mercedes, model G 500 din 2025, echipat cu pachet exterior Brabus, o versiune exclusivistă care atrage toate privirile. Prețul pentru o astfel de mașină este de 253.000 de euro.

„Happy Valentine’s Day (nr. Ziua Îndrăgostiților fericită”, a scris Gabriela Prisăcariu pe rețelele de socializare.

Dani Oțil și Gabriela s-au căsătorit în 2023

Cei doi s-au căsătorit în 2023 în cadrul unei ceremonii deosebite, unde au avut alături în jur de 100 de persoane. Evenimentul a avut loc la trei ani după ce Dani Oțil a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe,dar oficializarea relației lor a avut loc deja în 2021, prin cununia civilă.

”Pot să spun că cererea în căsătorie a fost un moment foarte frumos şi nu aş vrea să dau prea multe detalii. Ţinem pentru noi. Am filmat totul, am primit un inel de vis, totul a fost foarte romantic şi fix aşa cum mi-am dorit. Cât despre nuntă, aş prefera să ne limităm doar la aceste informaţii”, a povesit Gabriela Prisăcariu la acel moment.

