Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella și președinte de onoare al grupului Ferrero, a murit. Cine va moșteni acum imperiul ciocolatei?

De: Daniel Matei 13/02/2026 | 12:29
Maria Franca Ferrero, văduva lui Michele Ferrero, fondatorul cunoscutului brand Nutella, a murit la vârsta de 87 de ani.

În decembrie, ea fusese numită președinte de onoare pe viață al grupului Ferrero, condus de fiul ei, Giovanni, după moartea lui Michele Ferrero în 2015, scrie ANSA.

Michele Ferrero a fost fiul lui Pietro Ferrero, fondatorul gigantului italian de ciocolată și produse de cofetărie, ale cărui mărci includ Nutella, Kinder, Tic Tac și Ferrero Rocher.

Cine a fost Maria Franca Ferrero

Maria Franca s-a născut pe 21 ianuarie 1939, în Savigliano, regiunea Langhe. După absolvirea liceului, a urmat cursurile școlii de interpreți din Milano, iar în 1961 s-a angajat ca traducătoare și interpretă la fabrica Ferrero din Alba, care avea să devină un gigant multinațional. În 1962, s-a căsătorit cu Michele Ferrero, creatorul renumitei „Supercreme”, produs care mai târziu avea să fie cunoscut la nivel global sub numele de Nutella. Împreună, cei doi au avut doi fii: Pietro, născut în 1963, și Giovanni, actualul președinte al grupului Ferrero, născut în 1964.

Ultimii ani ai vieții ei au fost marcați de doliu: mai întâi pentru moartea prematură a lui Pietro, care a murit în Africa de Sud în 2011 din cauza unei boli grave, apoi pentru moartea soțului ei în 2015. Departe de lumina reflectoarelor, Maria Franca Ferrero și-a continuat activitățile filantropice, care i-au adus, printre altele, premiul Fundației Naționale Italo-Americane din Statele Unite. În 2024, i s-a acordat titlul de cavalier în grad de mare cruce al Ordinului de Merit al Republicii Italiene.

În decembrie, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Ferrero International, una dintre cele două societăți holding ale Grupului, a modificat Actul Constitutiv al companiei și a numit-o pe Maria Franca Ferrero Președinte de Onoare pe viață. Numirea a fost decisă ca „o recunoaștere respectuoasă și o expresie a unei profunde recunoștințe pentru cei peste douăzeci și șapte de ani petrecuți în calitate de director și președinte al companiei, precum și pentru sprijinul și sfaturile valoroase acordate alături de soțul ei, Michele Ferrero, fondatorul Grupului, pe o perioadă de peste cincizeci de ani”. În urma acesteia rămân, ca moștenitori, fiul ei Giovanni, cele două nurori, Paola și Luisa, și cei cinci nepoți ai săi.

×