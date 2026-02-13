Acasă » Știri » Știri externe » Cele mai bune aeroporturi din lume pentru a-ți găsi dragostea. Cel de pe primul loc este aproape de România

Cele mai bune aeroporturi din lume pentru a-ți găsi dragostea. Cel de pe primul loc este aproape de România

13/02/2026
Cele mai bune aeroporturi din lume pentru a-ți găsi dragostea. Cel de pe primul loc este aproape de România
Sursa foto: Shutterstock

Aeroporturile sunt locuri extrem de interesante, iar oamenii care ajung acolo se află într-o „stare intermediară” cu care nu se confruntă în fiecare zi.

Rutina este complet dată peste cap, iar oamenii tind să fie nerăbdători, ba chiar anxioși, iar simțurile lor fie se ascuțesc, fie, cumva, dispar. De multe ori, oamenii sunt puși în fața unor situații neplăcute în același timp, iar asta îi face să fie mai empatici față de persoanele care trec prin probleme similare. Mai mult, de multe ori, aeroporturile sunt spații în care mulți oameni trebuie să își omoare timpul liber între zboruri sau așteptând îmbarcarea.

În tot acest context, uneori pot apărea legături interumane neașteptate. Problemele comune, interesele comune și locul comun înlesnesc de multe ori deschiderea unor discuții care, altfel, nu ar fi început niciodată. De aceea, unele relații încep fix în aeroporturi.

De aceea, airadvisor.com a realizat un top al celor mai bune aeroporturi pentru a-ți descoperi marea dragoste. Bazat pe Love Connection Socre (Indicele conexiunilor amoroase), AirAdvisor a analizat 24 de aeroporturi din întreaga lume pentru a le identifica pe cele care creează cele mai puternice și cele mai slabe condiții pentru conexiuni umane spontane.

Cele mai bune aeroporturi din lume pentru a-ți găsi dragostea

Indicele analizează unii factori practici, cum ar fi durata de ședere a pasagerilor în aceeași zonă, frecvența cu care se intersectează traiectorile, cât de confortabil este mediul și dacă aeroportul încurajează relaxarea în loc de grabă. Rezultatul este un clasament care evidențiază locurile în care întâlnirile întâmplătoare sunt pur și simplu mai probabile.

Pentru realizarea acestui clasament, sunt analizate:

  • Volumul de pasageri (25%): câte persoane trec prin aeroportul respectiv
  • Diversitate internațională / diversitatea rutelor (15%): cât de diversă este din punct de vedere internațional populația de călători.
  • Prezența pasagerilor în tranzit (15%): câți pasageri rămân în terminal suficient de mult timp pentru a interacționa.
  • Facilități sociale (15%): disponibilitatea zonelor sociale în aeroport, cum ar fi baruri, cafenele și restaurante.
  • Viața de noapte și întâlnirile în oraș (20%): viața de noapte estimată pe baza datelor furnizate de oficiile naționale de statistică și de asociațiile din industria de noapte.
  • Starea de spirit și confortul pasagerilor (10%): cât de relaxați și abordabili se simt călătorii în mediul aeroportuar, pe baza satisfacției consumatorilor pe Google Reviews.

Iată topul celor mai bune aeroporturi în care să-ți găsești perechea:

  1. Istanbul
  2. Seul
  3. Londra Heathrow
  4. Dubai
  5. New York
  6. Tokyo
  7. Singapore
  8. Madrid
  9. Los Angeles
  10. Bangkok

Tags:

