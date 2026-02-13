Cât costă benzina azi, 13 februarie 2026. Diferențele dintre orașe sunt mici, dar un plin trece 380 de roni

Prețurile carburanților din România rămân relativ stabile, însă șoferii continuă să scoată sume considerabile din buzunar pentru alimentare. Benzina și motorina se mențin în jurul pragului de 8 lei pe litru, în timp ce GPL rămâne varianta cea mai accesibilă. Diferențele dintre Capitală și marile orașe sunt minime, iar tendința pieței indică ușoare creșteri față de începutul anului.

Prețurile medii ale carburanților în România azi, 13 februarie 2026.

La nivel național, tarifele la pompă se mențin într-un interval relativ stabil. Benzina standard se vinde, în majoritatea stațiilor din țară, la valori cuprinse între aproximativ 7,6 și 7,8 lei pe litru, fiind unul dintre cele mai utilizate tipuri de carburant.

Motorina continuă să fie ușor mai scumpă și se situează, în general, între 7,9 și 8,1 lei pe litru, în multe benzinării depășind pragul psihologic de 8 lei. În schimb, GPL rămâne cea mai accesibilă opțiune pentru șoferi, cu prețuri situate în jurul valorilor de 3,8 – 4,0 lei pe litru.

Monitorizările recente ale pieței arată că variațiile între stații și regiuni sunt reduse, diferențele fiind, de regulă, de doar câțiva bani.

Situația carburanților în București

În Capitală, prețurile sunt apropiate de media națională, iar diferențele între zone sunt minore. Benzina standard se comercializează, în general, la aproximativ 7,70 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la valori medii de aproximativ 7,99 lei pe litru.

GPL-ul poate fi găsit în stațiile din București la aproximativ 3,84 lei pe litru, rămânând alternativa preferată de șoferii care urmăresc reducerea costurilor.

În anumite stații, prețurile pot depăși media, benzina ajungând chiar spre 7,84 lei pe litru, iar motorina putând atinge valori de aproximativ 8,12 lei.

Cum stau marile orașe la prețul carburanților

În principalele centre urbane din România, tarifele la carburanți sunt foarte apropiate între ele, ceea ce arată o uniformizare a pieței.

În Cluj-Napoca, benzina se situează în jurul valorii de 7,69 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 7,99 lei, iar GPL se comercializează în jurul valorii de 3,94 lei. La Timișoara, benzina ajunge la aproximativ 7,70 lei, motorina la 8,01 lei, iar GPL rămâne la circa 3,84 lei.

În Iași, benzina se vinde la aproximativ 7,71 lei pe litru, motorina ajunge la 8,01 lei, iar GPL se apropie de 3,99 lei. În Constanța, benzina ajunge la aproximativ 7,73 lei, motorina la 8,00 lei, iar GPL se situează în jurul valorii de 3,97 lei.

Diferențele dintre aceste orașe sunt reduse, ceea ce indică o stabilitate a prețurilor în marile piețe urbane din țară.

Tendințele recente ale pieței carburanților

Evoluția prețurilor în ultimele zile arată o stabilitate relativă, fără fluctuații majore. Cu toate acestea, comparativ cu începutul lunii ianuarie, se observă o ușoară creștere a tarifelor la benzină și motorină.

GPL a rămas în continuare mai accesibil decât ceilalți carburanți, menținându-se la valori mai scăzute și confirmând statutul de alternativă economică pentru mulți șoferi.

Cât costă un plin la mijlocul lui februarie 2026

Pentru o mașină cu rezervor mediu de 50 de litri, costurile alimentării rămân semnificative. Un plin cu benzină standard ajunge la aproximativ 380 – 390 de lei, în timp ce un plin cu motorină poate costa între 395 și 405 lei.

În cazul mașinilor alimentate cu GPL, costul este considerabil mai mic, un rezervor plin ajungând la aproximativ 190 – 200 de lei, în funcție de stația de alimentare și consumul autovehiculului.

Diferențele dintre carburanți rămân vizibile

Benzina continuă să se situeze, în majoritatea orașelor, în intervalul 7,6 – 7,8 lei pe litru, motorina rămâne în jurul valorii de 8 lei pe litru, iar GPL se menține la aproximativ 3,8 – 4,0 lei pe litru.

În ciuda variațiilor minore dintre orașe și rețele de benzinării, piața carburanților din România rămâne relativ uniformă, iar costurile pentru șoferi depind mai ales de tipul combustibilului ales și de consumul mașinii.

