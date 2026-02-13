BANC | Bulă și Ștrulă ajung în Anglia și se cazează într-un hotel din Liverpool

Umorul este dovada că omul nu se lasă complet dominat de împrejurări. El dă un alt sens vieții. De aceea, CANCAN.ro te provoacă să îți începi ziua cu o glumă bună.

Bulă și Ștrulă ajung în Anglia și se cazează într-un hotel din Liverpool. Deschid ei șifonierul și văd un șoricel.

– Ștrulă, tu știi cum se zice la șoricel în engleză, ca să dăm telefon la recepție să le spunem că am găsit unul?

– Nu, Bulă.

– Bine, lasă, că dau telefon și mă înțeleg eu cu ei.

– Hello, reception?

– Yes, how can i help you?

– Do you know Tom and Jerry?

– Yes, of course…

– Ei bine, Jerry is here!

Alte bancuri amuzante

Doctorul și pacientul

Doctorul către pacient:

-Cum ați reușit să răciți așa?

-Am stat 3 ore pe un balcon, îmbrăcat foarte subțire!

-Cât de subțire??

-Doar cu ceasul la mână…

La interviu

Un tânăr se duce la un interviu pentru un job important. Intervievatorul îl întreabă:

– Unde te vezi peste cinci ani?

Tânărul răspunde:

– Ei bine, într-o poziție de conducere, cu un birou mare și angajați care să lucreze pentru mine.

Intervievatorul zâmbește și îl întreabă:

– Și ce ai face dacă nu ai obține postul?

Tânărul, încrezător:

– Atunci aș crea propria companie și aș angaja oameni ca dumneavoastră.

La sfârșit, intervievatorul îl privește și spune:

– Felicitări, ești angajat. Tocmai ai primit postul de… „asistent de HR”.

Tânărul rămâne uimit, dar intervievatorul continuă:

– Știi cum e: înainte să conduci, trebuie să înveți să suporți cealaltă parte.

Morala? În viață, planurile mari trebuie construite pas cu pas… și cu umor.

Bețivul și polițistul

Seara, venind de la crâşmă, un beţivan se loveşte cu capul de un stâlp şi zice cu voce tare:

– Unu.

Un poliţai îl aude şi-l urmăreşte, văzându-l lovindu-se de al doilea stâlp şi zicând:

– Doi.

Vrând să-l ajute, se duce în faţa lui şi-l întreabă dacă poate să facă ceva pentru el. Beţivanul zice:

– Sigur că poţi, numără câte cucuie am în frunte! Poliţaiul, zâmbind, zice:

– Ai două cucuie. La care beţivanul răspunde:

– Mulţumesc, mai am două şi ajung acasă!

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:

— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?

Studentul stă, se gândește, numără pe degete…

— Cinci, domnule profesor.

Profesorul, ușor iritat:

— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?

— Patru.

— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?

— Cinci.

Profesorul, deja nervos:

— Dar de ce?!

— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.

