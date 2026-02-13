Acasă » Știri » Obiceiurile banale care pot reduce cu 40% riscul de demență. Erau în rutina noastră zilnică, dar mulți am renunțat la ele

Obiceiurile banale care pot reduce cu 40% riscul de demență. Erau în rutina noastră zilnică, dar mulți am renunțat la ele

De: Daniel Matei 13/02/2026 | 07:50
Sursa foto: Shutterstock

Cititul, scrisul și învățarea uneia sau a două limbi străine pot reduce riscul de demență cu aproape 40%, potrivit unui studiu care sugerează că milioane de oameni ar putea preveni sau întârzia apariția afecțiunii.

Demența este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății la nivel mondial. Se preconizează că numărul persoanelor care trăiesc cu această afecțiune se va tripla, ajungând la peste 150 de milioane la nivel global până în 2050, iar experții spun că aceasta reprezintă o amenințare majoră și în creștere rapidă pentru viitoarele sisteme de sănătate și asistență socială din fiecare comunitate, țară și continent, scrie The Guardian.

Cercetătorii americani au descoperit că implicarea în activități stimulatoare din punct de vedere intelectual pe tot parcursul vieții, cum ar fi cititul, scrisul sau învățarea unei noi limbi, a fost asociată cu un risc mai mic de boală Alzheimer, cea mai frecventă formă de demență, și cu un declin cognitiv mai lent.

Autoarea studiului, Andrea Zammit, de la Centrul Medical al Universității Rush din Chicago, a declarat că descoperirea sugerează că sănătatea cognitivă la o vârstă mai înaintată este „puternic influențată” de expunerea pe tot parcursul vieții la medii stimulatoare intelectual.

„Constatările noastre sunt încurajatoare, sugerând că implicarea constantă într-o varietate de activități stimulatoare mental de-a lungul vieții poate face o diferență în ceea ce privește cunoașterea. Investițiile publice care extind accesul la medii propice, cum ar fi bibliotecile și programele de educație timpurie concepute pentru a stimula o dragoste pentru învățare pe tot parcursul vieții, pot ajuta la reducerea incidenței demenței”, spune ea.

Riscul de demență scade rapid dacă învățăm continuu

Cercetătorii au urmărit 1.939 de persoane cu o vârstă medie de 80 de ani care nu aveau demență la începutul studiului. Acestea au fost urmărite timp de o medie de opt ani. Participanții au completat chestionare despre activitățile cognitive și resursele de învățare în trei etape.

Îmbogățirea timpurie a cunoștințelor, înainte de 18 ani, a inclus frecvența lecturii și a citirii cărților, accesul la ziare și atlase acasă și învățarea unei limbi străine timp de mai mult de cinci ani.

Analiza la vârsta mijlocie a inclus nivelul de venit la 40 de ani, resursele gospodăriei, cum ar fi abonamentele la reviste, dicționarele și cardurile de bibliotecă, și frecvența activităților precum vizitarea unui muzeu sau a unei biblioteci. Îmbogățirea ulterioară a cunoștințelor, începând cu vârsta medie de 80 de ani, a inclus frecvența cititului, scrisului și jocurilor, precum și venitul total din asigurări sociale, pensii și alte surse, mai arată studiul.

În total, 551 de participanți au dezvoltat boala Alzheimer, iar 719 au dezvoltat insuficiență cognitivă ușoară (MCI) în timpul studiului, care a fost publicat în Neurology, revista medicală a Academiei Americane de Neurologie.

Cercetătorii i-au comparat pe cei cu cel mai ridicat nivel de îmbogățire cognitivă, primii 10%, cu cei cu cel mai scăzut nivel, ultimii 10%. Dintre cei cu cel mai ridicat nivel, 21% au dezvoltat Alzheimer. Printre cei cu cel mai scăzut nivel, cifra a fost de 34%.

Ambasadoarea Norvegiei în Iordania a demisionat. Copiii ei ar fi moștenit 10 milioane de dolari de la Jeffrey Epstein

Țara europeană în care amenzile date în trafic sunt „progresive”. Valoarea lor depinde în primul rând de veniturile persoanei

