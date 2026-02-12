Acasă » Știri » Știri externe » Ambasadoarea Norvegiei în Iordania a demisionat. Copiii ei ar fi moștenit 10 milioane de dolari de la Jeffrey Epstein

Ambasadoarea Norvegiei în Iordania a demisionat. Copiii ei ar fi moștenit 10 milioane de dolari de la Jeffrey Epstein

De: Daniel Matei 12/02/2026 | 06:10
Ambasadoarea Norvegiei în Iordania a demisionat. Copiii ei ar fi moștenit 10 milioane de dolari de la Jeffrey Epstein
Sursa foto: Profimedia

Poliția din Norvegia a deschis o anchetă împotriva unui diplomat de rang înalt și a soțului ei, în legătură cu legăturile lor cu Jeffrey Epstein.

Mona Juul a demisionat duminică din funcția de ambasador în Iordania și Irak, la câteva zile după ce a fost suspendată în urma relatărilor din presa norvegiană conform cărora fiecare dintre copiii ei ar fi moștenit câte 5 milioane de dolari de la Epstein, scrie BBC. Potrivit presei norvegiene, Jeffrey Epstein, care s-ar fi sinucis în închisoare în august 2019, a lăsat moștenire 10 milioane de dolari celor doi copii ai Monei Juul și ai soțului ei, diplomatul Terje Rod-Larsen (78 de ani).

E-mailurile publicate în așa-numitele dosare Epstein par să arate, de asemenea, că soțul lui Juul, Terje Rød-Larsen, a luat cina cu Epstein la Paris în iunie 2019, cu câteva săptămâni înainte de arestarea lui Epstein în SUA pentru trafic sexual.

Avocatul lui Juul a declarat că ambasadoarea „nu recunoaște acuzațiile aduse împotriva ei”, iar avocatul lui Rød-Larsen a declarat că este încrezător că ancheta va clarifica „nu există nicio bază pentru răspundere penală”.

Ministerul norvegian de Externe a declarat că legătura lui Juul cu Epstein a relevat o „gravă eroare de judecată”. O anchetă privind acuzații de „corupție cu circumstanțe agravante” a fost lansată de unitatea norvegiană de criminalitate economică Økokrim, a anunțat poliția luni.

„Økokrim va investiga, printre altele, dacă au fost primite beneficii în legătură cu funcția sa”, a declarat poliția într-un comunicat, referindu-se la Juul.

O proprietate din Oslo a fost percheziționată în cadrul anchetei.

Numele ambasadoarei apare în dosarele Epstein

Juul ​​și Rød-Larsen au făcut parte dintr-un mic grup de diplomați care au negociat Acordurile de la Oslo din 1993-1995, care la acea vreme erau considerate un progres în conflictul dintre Israel și palestinieni.

Presa norvegiană relatează că Rød-Larsen a avut o comunicare extinsă cu Epstein și a aranjat să se întâlnească cu el și Juul de mai multe ori.

Documentele mai ample despre Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA luna trecută, conțin milioane de e-mailuri private, imagini și rapoarte FBI despre infractorul sexual american care a murit în 2019 în timp ce aștepta să primească sentința.

Juul ​​este cea mai recentă figură publică din țara nordică implicată în scandalul tot mai mare din jurul conținutului dosarelor. Alte nume sunt cele ale prințesei moștenitoare Mette-Marit, fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland și directorului executiv al Forumului Economic Mondial (FEM), Borge Brende.

CITEȘTE ȘI:

Jeffrey Epstein „a dat alarma” acum câțiva ani despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce spunea miliardarul despre președintele american

Mesaje între Prințul Andrew și Jeffrey Epstein despre românca invitată la Palatul Buckingham

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Jeffrey Epstein dezvoltase o adevărată obsesie pentru viața intimă a lui Brad Pitt. „Angelina? Care Angelina?”
Showbiz internațional
Jeffrey Epstein dezvoltase o adevărată obsesie pentru viața intimă a lui Brad Pitt. „Angelina? Care Angelina?”
Britney Spears a vândut drepturile pentru întregul său catalog muzical. Suma uriașă pe care a încasat-o
Showbiz internațional
Britney Spears a vândut drepturile pentru întregul său catalog muzical. Suma uriașă pe care a încasat-o
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să...
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”
Gandul.ro
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost...
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda...
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de...
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se...
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
go4it.ro
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”
Gandul.ro
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jeffrey Epstein dezvoltase o adevărată obsesie pentru viața intimă a lui Brad Pitt. „Angelina? ...
Jeffrey Epstein dezvoltase o adevărată obsesie pentru viața intimă a lui Brad Pitt. „Angelina? Care Angelina?”
Mai rar așa ceva! Cât a plătit un client Bolt pentru o cursă de 45 de minute în București
Mai rar așa ceva! Cât a plătit un client Bolt pentru o cursă de 45 de minute în București
Chef John gătește pește dulce acrișor: rețeta imperială care aduce prosperitate la masă
Chef John gătește pește dulce acrișor: rețeta imperială care aduce prosperitate la masă
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi șoareci!
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi șoareci!
BANC | Bulă își conduce nevasta la gară
BANC | Bulă își conduce nevasta la gară
Horoscop rune azi, 12 februarie 2026. Runa Jera aduce recompense neașteptate: cei care au muncit în ...
Horoscop rune azi, 12 februarie 2026. Runa Jera aduce recompense neașteptate: cei care au muncit în tăcere primesc astăzi recunoașterea așteptată
Vezi toate știrile
×