Ambasadoarea Norvegiei în Iordania a demisionat. Copiii ei ar fi moștenit 10 milioane de dolari de la Jeffrey Epstein

Poliția din Norvegia a deschis o anchetă împotriva unui diplomat de rang înalt și a soțului ei, în legătură cu legăturile lor cu Jeffrey Epstein.
Mona Juul a demisionat duminică din funcția de ambasador în Iordania și Irak, la câteva zile după ce a fost suspendată în urma relatărilor din presa norvegiană conform cărora fiecare dintre copiii ei ar fi moștenit câte 5 milioane de dolari de la Epstein, scrie BBC. Potrivit presei norvegiene, Jeffrey Epstein, care s-ar fi sinucis în închisoare în august 2019, a lăsat moștenire 10 milioane de dolari celor doi copii ai Monei Juul și ai soțului ei, diplomatul Terje Rod-Larsen (78 de ani).
E-mailurile publicate în așa-numitele dosare Epstein par să arate, de asemenea, că soțul lui Juul, Terje Rød-Larsen, a luat cina cu Epstein la Paris în iunie 2019, cu câteva săptămâni înainte de arestarea lui Epstein în SUA pentru trafic sexual.
Avocatul lui Juul a declarat că ambasadoarea „nu recunoaște acuzațiile aduse împotriva ei”, iar avocatul lui Rød-Larsen a declarat că este încrezător că ancheta va clarifica „nu există nicio bază pentru răspundere penală”.
Ministerul norvegian de Externe a declarat că legătura lui Juul cu Epstein a relevat o „gravă eroare de judecată”. O anchetă privind acuzații de „corupție cu circumstanțe agravante” a fost lansată de unitatea norvegiană de criminalitate economică Økokrim, a anunțat poliția luni.
„Økokrim va investiga, printre altele, dacă au fost primite beneficii în legătură cu funcția sa”, a declarat poliția într-un comunicat, referindu-se la Juul.
O proprietate din Oslo a fost percheziționată în cadrul anchetei.
Juul și Rød-Larsen au făcut parte dintr-un mic grup de diplomați care au negociat Acordurile de la Oslo din 1993-1995, care la acea vreme erau considerate un progres în conflictul dintre Israel și palestinieni.
Presa norvegiană relatează că Rød-Larsen a avut o comunicare extinsă cu Epstein și a aranjat să se întâlnească cu el și Juul de mai multe ori.
Documentele mai ample despre Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA luna trecută, conțin milioane de e-mailuri private, imagini și rapoarte FBI despre infractorul sexual american care a murit în 2019 în timp ce aștepta să primească sentința.
Juul este cea mai recentă figură publică din țara nordică implicată în scandalul tot mai mare din jurul conținutului dosarelor. Alte nume sunt cele ale prințesei moștenitoare Mette-Marit, fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland și directorului executiv al Forumului Economic Mondial (FEM), Borge Brende.
