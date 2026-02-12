Ambasadoarea Norvegiei în Iordania a demisionat. Copiii ei ar fi moștenit 10 milioane de dolari de la Jeffrey Epstein

Poliția din Norvegia a deschis o anchetă împotriva unui diplomat de rang înalt și a soțului ei, în legătură cu legăturile lor cu Jeffrey Epstein.

Mona Juul a demisionat duminică din funcția de ambasador în Iordania și Irak, la câteva zile după ce a fost suspendată în urma relatărilor din presa norvegiană conform cărora fiecare dintre copiii ei ar fi moștenit câte 5 milioane de dolari de la Epstein, scrie BBC. Potrivit presei norvegiene, Jeffrey Epstein, care s-ar fi sinucis în închisoare în august 2019, a lăsat moștenire 10 milioane de dolari celor doi copii ai Monei Juul și ai soțului ei, diplomatul Terje Rod-Larsen (78 de ani).

E-mailurile publicate în așa-numitele dosare Epstein par să arate, de asemenea, că soțul lui Juul, Terje Rød-Larsen, a luat cina cu Epstein la Paris în iunie 2019, cu câteva săptămâni înainte de arestarea lui Epstein în SUA pentru trafic sexual.

Avocatul lui Juul a declarat că ambasadoarea „nu recunoaște acuzațiile aduse împotriva ei”, iar avocatul lui Rød-Larsen a declarat că este încrezător că ancheta va clarifica „nu există nicio bază pentru răspundere penală”.

Ministerul norvegian de Externe a declarat că legătura lui Juul cu Epstein a relevat o „gravă eroare de judecată”. O anchetă privind acuzații de „corupție cu circumstanțe agravante” a fost lansată de unitatea norvegiană de criminalitate economică Økokrim, a anunțat poliția luni.

„Økokrim va investiga, printre altele, dacă au fost primite beneficii în legătură cu funcția sa”, a declarat poliția într-un comunicat, referindu-se la Juul.

O proprietate din Oslo a fost percheziționată în cadrul anchetei.

Numele ambasadoarei apare în dosarele Epstein

Juul ​​și Rød-Larsen au făcut parte dintr-un mic grup de diplomați care au negociat Acordurile de la Oslo din 1993-1995, care la acea vreme erau considerate un progres în conflictul dintre Israel și palestinieni.

Presa norvegiană relatează că Rød-Larsen a avut o comunicare extinsă cu Epstein și a aranjat să se întâlnească cu el și Juul de mai multe ori.

Documentele mai ample despre Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA luna trecută, conțin milioane de e-mailuri private, imagini și rapoarte FBI despre infractorul sexual american care a murit în 2019 în timp ce aștepta să primească sentința.

Juul ​​este cea mai recentă figură publică din țara nordică implicată în scandalul tot mai mare din jurul conținutului dosarelor. Alte nume sunt cele ale prințesei moștenitoare Mette-Marit, fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland și directorului executiv al Forumului Economic Mondial (FEM), Borge Brende.

