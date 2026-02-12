Acasă » Exclusiv » Irisha a intrat „la bărbați”, dar alt detaliu a dat-o pe spate. Și-a găsit inspirația printre umerașe

Irisha a intrat „la bărbați”, dar alt detaliu a dat-o pe spate. Și-a găsit inspirația printre umerașe

De: Adrian Vâlceanu 12/02/2026 | 06:50
Irisha a intrat la bărbați, dar alt detaliu a dat-o pe spate. Și-a găsit inspirația printre umerașe
Irisha este una dintre cele mai bine îmbrăcate vedete de la noi, iar asta nu este de mirare, căci a fost concurenta unui show în care și-a demonstrat veleitățile stilistice. În plus, cântăreața este și consultant vestimentar, deci nu este de mirare să o vedem cu tot felul de outfituri extravagante. De data aceasta, CANCAN.RO a surprins-o într-o ipostază care ne-a dat de bănuit: Într-un magazin cu haine pentru bărbați, dar absorbită cu totul de altceva! 

Irisha este deseori îmbrăcată cu haine cu o croială mai masculină. Dar acum vedem și de unde și le cumpără! Am surprins-o pe cântăreață la mall, la un magazin de haine pentru bărbați, iar imaginile i-au pus pe gânduri pe mulți cititori.

Irisha a intrat „la bărbați”, dar altceva i-a atras atenția

Prezența unei artiste atât de cunoscute și de atrăgătoare într-un magazin de haine pentru bărbați poate avea mai multe explicații. Poate s-a înscris la un joc tip Escape Room, cu indicii prin tot orașul și s-a dus să vâneze un indiciu în magazin. N-ar fi exclus nici ca Irisha să cumpere hainele ca să-și alcătuiască o nouă garderobă pentru emisiuni gen Bravo, ai stil, la care a participat în trecut. Moda implică multă muncă, nu e ceva simplu. Nu e cum cred unele românce, că e suficient să cadă dulapul de haine pe tine și gata, ești divă.

Sau poate că Irisha, oficial singură de anul trecut, când s-a despărțit de milionarul Domenico, își dorește să cunoască un bărbat. Bărbații merg să-și cumpere haine în magazine de haine pentru bărbați. Deci, de ce să nu-i urmărească până acolo? Asta înseamnă să fii proactiv, fetelor!

Ținuta masculină, iar atitudinea de bussiness woman au scos-o în evidență pe artistă

Irisha poartă o ținută în negru complet, accesorizată cu un set de cercei și medalion din argint, dar și cu o geantă de culoare verde închis, numit și verde imperial. Chiar și pantofiorii ei negri lăcuiți, fără toc, ne amintesc de moda secolului 18, când imperiile dominau Europa.

Sperăm că Irisha chiar nu și-a pus rezoluție de Anul Nou să renunțe la bărbați, cum glumeam într-un articol de la începutul anului. Ar fi păcat. Totuși, ceva ne face să credem că n-a renunțat, pentru că stă Irisha stă pe telefon, captivată într-o discuție ce o face să zâmbească misterios. Asta pare să fie și cea mai logică explicație pentru prezența ei în magazinul de bărbați. Probabil stătea pe telefon cu un tip interesant și a uitat de tot și de toate, intrând aiurea printre umerașe cu pulovere de generația Z. Să fie oare tipul cu geacă de piele (vezi aici) care i-a furat un pupic acum nu foarte mult timp? Nu se știe.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro

