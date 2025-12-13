Acasă » Exclusiv » S-a lăsat cu scântei. Irisha joacă periculos: i-a furat un pupic și a fugit

De: Paul Hangerli 13/12/2025 | 23:40
Irisha dă din nou frâu liber speculațiilor, după o apariție care a atras toate privirile, o seară de club, o îmbrățișare tandră și un final care ridică multe semne de întrebare. A fost surprinsă de CANCAN.RO într-o ipostază de care se va vorbi. Iată de ce spunem asta. 

Irisha își face apariția în clubul Uanderful, acolo unde a participat la ziua de naștere a unei prietene apropiate, într-o atmosferă elegantă și plină de energie. Bruneta nu a trecut neobservată, aceasta fiind îmbrăcată într-o haină de lână verde, cu model de tip tartan scoțian, care i-a subliniat rafinamentul și stilul atent ales. La ieșirea din club, Irisha a fost surprinsă în compania unui tânăr!

Irisha, pupic cu un tânăr misterios

Cântăreața iese din club și îl zărește pe tânărul despre care vă vorbeam. El, simpatic, îmbrăcat într-o geacă de piele neagră, îi zâmbește. Au schimbat priviri calde și au avut o interacțiune care a atras imediat atenția celor din jur, tocmai prin naturalețea și apropierea dintre ei. Despărțirea a fost marcată de o îmbrățișare și un pupic discret, gesturi care au lăsat loc de interpretări și au aprins imaginația celor prezenți.

Irisha, apropieri de un tânăr misterios
Oare după relația cu milionarul italian Domenico, Irisha este pregătită să-și refacă viața amoroasă?! Nu știm dacă este sau nu, dar ce știm sigur este că, în privința tânărului despre care vă vorbeam, nu pare să fie dispusă să îi dea o șansă. Nu de alta, dar după pupicul cu pricina, Irisha a plecat singură spre casă, lăsând în urmă mai multe întrebări decât răspunsuri.

Un pupic, doar atât?! Un pupic, nimic mai mult
Rămâne de văzut dacă acest moment a fost doar o revedere amicală sau dacă tânărul cu geaca de piele va mai apărea în viața ei, într-un context care să transforme zâmbetele de la plecare în începutul unei povești adevărate.

