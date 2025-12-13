S-a lăsat cu scântei. Irisha joacă periculos: i-a furat un pupic și a fugit

Irisha dă din nou frâu liber speculațiilor, după o apariție care a atras toate privirile, o seară de club, o îmbrățișare tandră și un final care ridică multe semne de întrebare. A fost surprinsă de CANCAN.RO într-o ipostază de care se va vorbi. Iată de ce spunem asta.

Irisha își face apariția în clubul Uanderful, acolo unde a participat la ziua de naștere a unei prietene apropiate, într-o atmosferă elegantă și plină de energie. Bruneta nu a trecut neobservată, aceasta fiind îmbrăcată într-o haină de lână verde, cu model de tip tartan scoțian, care i-a subliniat rafinamentul și stilul atent ales. La ieșirea din club, Irisha a fost surprinsă în compania unui tânăr!

Irisha, pupic cu un tânăr misterios

Cântăreața iese din club și îl zărește pe tânărul despre care vă vorbeam. El, simpatic, îmbrăcat într-o geacă de piele neagră, îi zâmbește. Au schimbat priviri calde și au avut o interacțiune care a atras imediat atenția celor din jur, tocmai prin naturalețea și apropierea dintre ei. Despărțirea a fost marcată de o îmbrățișare și un pupic discret, gesturi care au lăsat loc de interpretări și au aprins imaginația celor prezenți.

Oare după relația cu milionarul italian Domenico, Irisha este pregătită să-și refacă viața amoroasă?! Nu știm dacă este sau nu, dar ce știm sigur este că, în privința tânărului despre care vă vorbeam, nu pare să fie dispusă să îi dea o șansă. Nu de alta, dar după pupicul cu pricina, Irisha a plecat singură spre casă, lăsând în urmă mai multe întrebări decât răspunsuri.

Rămâne de văzut dacă acest moment a fost doar o revedere amicală sau dacă tânărul cu geaca de piele va mai apărea în viața ei, într-un context care să transforme zâmbetele de la plecare în începutul unei povești adevărate.

