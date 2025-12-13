Acasă » Știri » Serialul de pe Netflix care s-a catapultat direct în topul lunii decembrie 2025! De ce oamenii sunt deja ahtiați după el

Serialul de pe Netflix care s-a catapultat direct în topul lunii decembrie 2025! De ce oamenii sunt deja ahtiați după el

De: Irina Vlad 13/12/2025 | 23:30
Serialul de pe Netflix care s-a catapultat direct în topul lunii decembrie 2025! De ce oamenii sunt deja ahtiați după el
Sursa foto: Pexels.com

Serialul The Abandons, cu Gillian Anderson și Lena Headey în rolurile principale, este acum disponibil pe Netflix. Amplasat în teritoriul Washingtonului în 1854, serialul urmărește matriarhatele a două familii foarte diferite: familia Van Ness, o dinastie bogată și privilegiată condusă de Constance, interpretată de Anderson, și familia Abandon, o familie formată din orfani și proscriși protejați cu înverșunare de Fiona Nolan, interpretată de Headey.

Soarta celor două familii este legată de două crime, un secret îngrozitor, o iubire nefericită și un teren situat deasupra unui filon de argint. Ciocnirea lor într-un loc aflat în afara jurisdicției justiției reflectă lupta perpetuă dintre cei bogați și cei săraci din America.

”The Abandons”, serialul din topurile Netflix

Această ciocnire pregătește scena pentru o poveste de pasiune, trădare și supraviețuire.

„Primul capitol din The Abandons este o poveste americană clasică – frontiera, două familii aflate în război și îndrăgostite una de cealaltă, și o luptă pentru a stabili cine deține pământul și cine face regulile”, spune Keyser pentru Tudum.

În mijlocul crimelor, răzbunării și al unei idile ilicite, ajungem să explorăm întrebări de care nu pare să ne putem îndepărta niciodată: Ce înseamnă o familie? Cum rămâi bun într-o lume rea? Și ai schimba cine ești și în ce crezi pentru a proteja ceea ce iubești?

Cine joacă în ”The Abandons” de pe Netflix

Lena Headey interpretează rolul Fionei Nolan, femeie feroce și credincioasă a familiei pe care a reunit-o – suflete abandonate la marginea societății. Ea refuză să lase puternica familie Van Ness să-i alunge de la ferma de vite pe care a construit-o în Jasper Hollow, o zonă bogată în argint. Atât îngrijitoare, cât și războinică, Fiona își conduce copiii adoptați cu o autoritate morală care impune loialitate, chiar și atunci când alegerile ei au consecințe devastatoare.

Gillian Anderson interpretează rolul Constance Van Ness, o femeie cu o voință de fier, foarte diferită, care nu se va da în lături de la nimic pentru a proteja și a spori averea minieră moștenită de la soțul ei — și pe care a dublat-o. Ea își propune să consolideze puterea clanului Van Ness în această zonă de frontieră nemiloasă și neiertătoare, și nicio provocare la adresa ambiției sale — în special din partea Fionei și a familiei sale — nu va rămâne fără răspuns.

