Diana Buzoianu, singură împotriva nimănui! Ministra Mediului a primit un breaking news pe telefon

Diana-Anda Buzoianu, 31 de ani (anișori mai bine zis), din Brașov, ocupație politician și ministră a Mediului, Apelor și Pădurilor. Dar nu ne privește cariera ei politică, ci mai degrabă această Renaștere accidentală în care a fost surprinsă de CANCAN.RO, pe o stradă importantă din București.

Pe Bulevardul Gheorghe Duca, inginer, pe fundalul unor ruine, în această Românie eclectică plus grafitti și reclame la pariuri, trece ministra Diana Buzoianu, aparent mai ruptă de realitate decât era Neo când zăcea conectat în Matrix.

Diana Buzoianu nu își ia o clipă ochii din telefon

N-are aghiotant. Singura ei pavăză în fața pericolelor din Capitală sunt ochelarii supradimensionați, în care se reflectă Tik Tok-ul, pardon, ecranul telefonului său. Pe brațul drept are o pungă de cadou, ca orice corporatistă care mănâncă la birou un sandvici sănătos făcut de-acasă și cărat în nelipsita pungă elegantă de hârtie, nici foarte mare nici foarte mică, ci suficient cât să pară că chiar are un cadou acolo, și nu două felii de pâine de secară unse cu unt bio, niște salam uscat (sau mai bine șuncă, să nu rămână salamul între dinți la birou) și o mare mare frunză de lăptucă, să fie sandviciul dietetic.

Pe umăr are un ghiozdan aruncat, probabil și-a luat de lucru pentru acasă în weekend, doar că remarcăm că poartă ghiozdanul incorect și riscă să facă o scolioză de la modul defectuos în care își echilibrează greutatea pe spate.

Minstra Mediului face slalom printre probleme

E îmbrăcată cu uniforma de serviciu, o bluză verde sau crem, gen uniformă de pădurar, și o geacă neagră foarte comodă. Părul ei de femeie tânără e dat peste urechi, nu se preocupă prea tare de acest atu al feminității sale. O preocupă mai degrabă breaking news-ul din telefon.

O trotinetă lăsată în mijlocul drumului pe trotuar, asta nu o deranjează. Burlanul acela acoperit cu anunțuri precum ”ofer meditații”, nu-l vede. Nu vede nici furtunul de aer condiționat tras printr-un termopan spre service-ul de electronice închis cine știe de cât timp, cu ușă cu gratii din plasă de Buzău sau pereții scorojiți, nici atât. Astea sunt așa, ca într-o ceață, nu le sesizează. Dar e bine că sesizează problemele din telefon.

CITEȘTE ȘI: Românii care rămân fără vouchere! Ministrul a făcut anunțul trist

ACCESEAZĂ ȘI: Vești proaste pentru acești români! Vor rămâne fără ajutorul de la stat pe care îl primeau până acum

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.