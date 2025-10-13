Vești proaste pentru acești români! Vor rămâne fără ajutorul de la stat pe care îl primeau până acum

Vești proaste vin pentru o parte dintre români. Ministrul Mediului a anunțat că mai multe tipuri de vouchere vor dispărea. Astfel, românii rămân fără ajutorul de la stat pe care îl primeau până acum. Cine sunt cei vizați și ce se va întâmpla cu banii de vouchere?

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că o parte dintre români vor rămâne fără ajutorul de la stat pe care îl primeau până în prezent sub formă de vouchere. Potrivit anunțului făcut, voucherele vor dispărea, iar fondurile vor fi folosite pentru proiecte mai importante.

Românii care rămâne fără ajutorul de la stat pe care îl primeau până acum

Potrivit ministrului Muncii este vorba despre voucherele pentru mașini, tractoare, panouri fotovoltaice, sobe sau eficientizarea energetică a casei. Acestea ajungeau până acum la zeci de mii de oameni, însă s-ar putea să fie tăiate.

„AFM-ul gestionează sau a gestionat până în momentul de faţă o multitudine de programe care aveau ca o mândrie personală că, în câteva secunde, se dădeau zeci de mii de vouchere. Asta a fost raţiunea până în momentul de faţă, alea au fost deciziile politice, până la acel moment. Am ajuns în Minister şi am decis împreună cu conducerea AFM că trebuie să fie prioritizate proiecte strategice”, a spus ministrul Mediului.

Ei bine, banii din aceste vouchere o să fie redirecționați pentru proiecte mai importante. Diana Buzoianu a anunțat că va fi adoptat un memorandum care presupune investirea banilor de la unele proiecte ale Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) către alte programe care ar trebui să fie prioritizate, precum programele apă-canal sau centre de aport voluntar.

„Ne pregătim să adoptăm, în acest sens, un memorandum în perioada imediat următoare, care să ducă banii de la proiecte, care până acum însemnau vouchere date în câteva secunde la zeci de mii de oameni, care sigur că te fac popular, la nivel politic, dar nu rezolvă probleme sistemice pe care le avem, să ducem banii de la astfel de programe, către programe de care e nevoie în toată ţara. Pe viitor va trebui să ne uităm inclusiv pe zona aceasta de programe care să aducă bani pentru ecologizarea iazurilor” a mai spus Diana Buzoianu.

