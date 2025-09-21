Categoria de români care pot primi vouchere de până la 39.900 de lei de persoană. Ministrul Muncii a făcut anunțul

Ministrul Muncii a anunțat lansarea programului TECH-ASSIST, prin care persoanele cu dizabilități vor putea primi sprijin financiar pentru achiziționarea tehnologiilor asistive și de acces. Programul, gestionat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, urmărește să faciliteze incluziunea socială și să ofere un acces real la viața comunitară pentru 4.307 copii și adulți din întreaga țară.

Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat lansarea noului program de sprijin pentru persoanele cu dizabilități, care vine să faciliteze accesul acestora la tehnologii asistive și de acces. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPD) a publicat astăzi metodologia de acordare a e-voucherelor, în cadrul proiectului „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces: TECH-ASSIST”.

Programul prevede acordarea unui sprijin financiar sub formă de e-vouchere, în valoare de până la 39.900 lei fiecare, pentru achiziționarea de tehnologii care să faciliteze participarea activă a persoanelor cu dizabilități la viața socială. În total, 4.307 beneficiari, printre care se numără atât copii, cât și adulți din toate județele României și din municipiul București vor putea accesa aceste fonduri.

Vouchere pentru persoanele cu dizabilități

Metodologia stabilită de ANPD detaliază criteriile de eligibilitate, procesul de înscriere în grupul țintă și modul în care tehnologiile asistive și de acces vor fi acordate prin intermediul e-voucherelor. Scopul principal al acestui demers este de a asigura un proces echitabil, transparent și eficient, astfel încât persoanele cu dizabilități să primească sprijinul de care au nevoie, într-un mod simplu și rapid.

Programul TECH-ASSIST reprezintă un pas important în promovarea incluziunii sociale, oferind posibilitatea ca tehnologia să devină un instrument real pentru îmbunătățirea calității vieții și creșterea autonomiei persoanelor cu dizabilități. Prin intermediul acestui proiect, autoritățile urmăresc să reducă barierele în calea participării sociale și să sprijine integrarea activă a beneficiarilor în comunitățile lor.

