Lovitură pentru elevi în anul școlar 2025-2026. Nu vor mai mânca la școală

Vești deloc îmbucurătoare vin, din nou, pentru elevii din România. La începutul noului an școlar, programul prin care aceștia ar trebui să primească zilnic lapte, corn și fructe este din nou blocat. În timp ce părinții ridică întrebări, autoritățile par să se acuze reciproc, dar rezultatul este același.

Problema nu este una nouă, însă, din păcate, pare că și în anul școlar 2025–2026, zeci de mii de copii vor fi privați de aceste produse esențiale. „Laptele și cornul” este un program introdus în România în 2002, gândit să ofere gratuit alimente de bază – fructe, legume, lapte și produse lactate – pentru preșcolari și elevii din învățământul primar și gimnazial. Sprijinit atât din fonduri europene, cât și de la bugetul de stat, programul are ca scop promovarea unui stil de viață sănătos și compensarea alimentației precare în rândul copiilor din medii defavorizate.

Lovitură pentru elevi în anul școlar 2025-2026

Deși anul școlar a început oficial, iar bugetele sunt alocate, produsele nu au ajuns pe băncile școlilor. Recent, Ministerul Agriculturii anunță că „Programul pentru școli al României” este blocat din cauza birocrației. Mai exact, proiectul de Hotărâre de Guvern a intrat pe circuitul de avizare abia pe 14 iulie 2025 și a fost „plimbat” prin mai multe ministere – Educație, Finanțe, Sănătate, Justiție și chiar Afaceri Externe. Toate aceste avize sunt obligatorii, explică oficialii, și fără ele nu se poate adopta actul normativ.

Pe de altă parte, procesatorii din industria laptelui nu sunt de acord cu această explicație și indică o altă cauză: majorarea TVA. Potrivit acestora, creșterea TVA-ului de la 9% la 11% pentru produsele lactate a dat complet peste cap contractele existente. Furnizorii spun că noile costuri nu pot fi acoperite din sumele stabilite anterior prin licitații, iar mulți dintre ei au refuzat livrările, de teamă că vor ieși în pierdere.

În cifre, impactul acestui program este uriaș: peste 6,1 milioane de euro ar trebui să meargă către distribuirea de fructe și legume și alte activități educative, iar peste 11,3 milioane de euro sunt alocate pentru lapte și produse lactate. Cu toate acestea, până acum, nimic nu a fost livrat, iar elevii nu beneficiază de alimente în pauze.

Ministerul aruncă vina pe hățișul birocratic și pe lipsa avizelor din partea unor instituții. Iar de partea cealaltă, furnizorii acuză instabilitatea fiscală și creșterea costurilor. Ceea ce este clar însă este că părinții și profesorii asistă, neputincioși, la o situație care se repetă aproape an de an.

Iar între timp, cei care pierd cu adevărat sunt copiii. În multe localități, mai ales în mediul rural, pachetul de la școală este una dintre puținele surse sigure de alimentație.

Evaluările Naționale s-au modificat. Anunțul oficial al ministrului Educației

Pedepse pentru elevii din România. Ce pățesc cei care folosesc telefonul mobil în timpul orelor