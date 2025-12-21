Produsul interzis de Dr. Mihail Pautov! Mare atenție, mulți români îl consumă în post

În pragul Postului Crăciunului, mulți români caută alternative rapide și ușor de consumat la produsele tradiționale din carne, iar pateul de post pare o opțiune convenabilă. Totuși, ceea ce pare un substitut sănătos poate ascunde riscuri importante pentru sănătate, potrivit CSID.

Dr. Mihail Pautov atrage atenția că acest tip de pate este adesea bogat în uleiuri hidrogenate, amidon și numeroși aditivi chimici. Specialistul consideră aceste produse drept „junk food deghizat” și avertizează că efectele lor asupra organismului pot fi mai nocive decât cele ale cărnii procesate.

Analizele sale detaliate ale etichetelor alimentelor procesate scot în evidență probleme semnificative: aportul ridicat de grăsimi nesănătoase și ingrediente artificiale poate afecta sănătatea pe termen lung. Din acest motiv, dr. Pautov recomandă evitarea pateului de post și a altor produse similare, în favoarea alimentelor naturale și neprocesate.

