Prognoza meteo azi, 13 februarie 2026. Ploile revin în sud-estul României, aducând o zi mohorâtă de februarie

De: Paul Hangerli 13/02/2026 | 05:30
Ploile revin, Sursa foto Pixabay

Prognoza meteo azi, 13 februarie 2026. România va avea o zi cu vreme moderată pentru această perioadă a anului, caracterizată prin temperaturi peste medie, dar cu un cer în general noros și condiții de precipitații izolate pe alocuri. Estimările meteorologice arată că februarie continuă să fie mai caldă decât normalul climatologic, iar precipitațiile vor fi prezente în mai multe regiuni.

Vremea în România

Azi va fi o zi cu vreme blândă și umedă în mare parte din România, cu temperaturi peste normalul climatic al perioadei și cu înnorări care domină cerul. Precipitațiile nu vor fi generalizate, dar vor fi posibile în reprize pe sud, est și pe litoral, în timp ce nordul și vestul vor rămâne mai mult cu nori și condiții umede. în centrul țării, vremea se va încălzi ușor în cursul zilei, iar în zonele montane condițiile rămân mai reci. Per total, este o zi de iarnă atipică, cu temperaturi blânde, dar cu o atmosferă predominant mohorâtă.

Regiuni ale țării

Nord și Vest

Regiunile de nord și vest vor avea un început de zi cu însemnate înnorări, însoțite pe alocuri de ploi slabe sau condiții umede locale. Temperaturile maxime vor depăși ușor pragul de 10 °C în cele mai favorabile zone ale vestului, iar minimele se vor menține peste 0 °C pe tot parcursul nopții. Această combinație de nor și temperatură mai ridicată decât de obicei predispune la o zi umedă, dar fără fenomene meteorologice extreme.

Sud și Sud-Est

Pe tot traseul sudic al României, cerul va fi predominant noros, iar riscul de precipitații izolate crește spre orele după amiezii. Chiar dacă valorile termice rămân relativ blânde pentru februarie, umiditatea și norișorii vor da senzația unei zile mai reci, în special în zonele deschise.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi variabilă: dimineața începe mai moale și cu înnorări, însă după-amiaza poate aduce intervale cu soare printre nori. Temperaturile se vor situa ușor peste media perioadei, fără fenomen sever.

Est și Nord-Est

Nord-estul țării va avea un cer destul de încărcat de nori pe tot parcursul zilei, dar cu treceri ușoare spre perioade fără precipitații. Temperaturile maxime se vor situa peste pragul tipic din februarie, iar minimele vor rămâne apropiate de 0 °C, fără ger persistent.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și zona muntoasă a Carpaților, vremea va fi moderat rece dimineața, dar se va încălzi spre mijlocul zilei. Norii vor domina cerul, iar șansele de precipitații locale rămân prezente. În masivele înalte, condițiile rămân pentru zăpadă sau precipitații mixte în mezoclimat.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, ziua va fi în general închisă și cu umiditate ridicată, norii făcând ca vremea să pară mai rece decât arată termometrele. Precipitațiile locale și vântul moderat sunt posibile, iar temperaturile se vor menține în jurul valorilor medii de februarie.

Vremea în marile orașe

București: ziua va avea cer mai degrabă înnorat, cu temperaturi minime de aproximativ -1 °C  și maxime de  până la 8–10 °C   și șanse de ploaie ușoară în special spre seară.

Cluj-Napoca: se preconizează o zi cu înnorări, temperaturi mai blânde decât în mod normal pentru sezon și posibilitate de ploi slabe locale.

Timișoara: vreme predominant noros, cu maxime ușor ridicate pentru februarie și condiții relativ umede pe parcursul zilei.

Iași: cerul va fi încărcat de nori, dar temperaturile rămân peste normalul specific lunii, fără fenomene meteo severe.

Craiova: în sud-vest, intervalele cu nor și treceri de soare se vor alterna, iar valorile termice vor fi moderate pentru sezon.

Constanța: atmosfera de pe litoral va fi mai închisă, cu umiditate ridicată și posibil precipitații ușoare pe parcursul zilei.

Brașov: în centrul țării, vremea va oscila între nori și perioade mai puțin acoperite, iar temperatura va fi ceva mai blândă decât media istorică pentru această perioadă.

