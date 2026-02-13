Cum arată casa lui Cătălin Zmărăndescu din Târgoviște. Are peste 100 de păsări: „Viața la țară e frumoasă”

Cătălin Zmărăndescu a dat Capitala pe Târgoviște și nu a regretat niciun moment pasul făcut. Sportivul a decis să își schimbe radical viața în 2019. Atunci, s-a mutat într-un colț de Rai o gospodărie cu 100 de păsări și câini de pază.

Acum se bucură de mai mult spațiu, pentru că nu se mai limitează la un apartament, și de hrana proaspătă din propria ogradă. După o viață petrecută doar la oraș, fie în Anglia, fie în România, Cătălin Zmărănedescu a vrut altceva. Acum, alături de soția lui, Luiza, și cei doi copii simte din plin viața la țară. Sportivul stă într-o vilă superbă, care a fost mobilată modern și se bucură de o curte imensă.

„Ne-am băgat la tăiat păsări. Sacrificăm câțiva cocoși. Păi nu merităm și noi ceva bun? Avem poftă de niște cocoșei la ceaun, de o ciorbiță de cocoș. Viața la țară să știți că e frumoasă. Așa că noi, țăranii ăștia, că facem vouă în ciudă, orășenilor”, spunea, la un moment dat, Cătălin Zmărăndescu.

Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, și-au împărțit treburile în gospodărie

Cătălin Zmărăndescu se ocupă de sala de sport pe care o deține, dar nu neglijează nici treburile din gospodărie. Dimineața dă de mâncare la păsări și la căței și pornește să ude gradina, iarba, pomii, asta atunci când e sezonul potrivit.

„De casă se ocupă în general Luiza, curtea este a mea, dar nu de puține ori mă bag la bucătărie și curățenie. Am cam 80 de păsări, dar în curând se va mări familia cu puișorii de la clocitoare și plus ce vor mai fi de la cloșcă. Avem și doi căței care au grijă de gospodărie. Bineînțeles că am și ajutor. Fetiței mele îi place să adune ouăle din cuibare și o las chiar dacă le mai și sparge”, declara Cătălin penru Click.

Cătălin Zmărăndescu și Luiza, de neînvins la Power Couple

Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, pot fi urmăriți în aceste zile la Power Couple, emisiune difuzată de Antena1. Deși au trecut prin mai multe probe complicate, au reușit să le treacă într-un mod spectacol, astfel drumul lor în competiția care întărește caractere continuă.

„Sunt obișnuit cu provocările și competițiile care mă scot din zona de confort, însă acum este o premieră – intru în joc alături de soția mea. Toată viața am fost pe cont propriu în drumul către victorii, știind că ea îmi este alături, însă acum suntem împreună. Am acceptat participarea în Power Couple pentru că simt că este modul prin care putem demonstra că împreună putem depăși orice obstacol”, declara sportivul.

